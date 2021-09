Miss Réunion 2021 : portrait de Dana Virin

MISS REUNION. Elue à la fin du mois d'août, Dana Virin portera haut les couleurs de la Réunion au concours Miss France 2022. Mais qui est-elle ?

[Mis à jour le 21 septembre 2021 à 14h29] C'est au Téat Champ Fleuri de Saint-Denis de la Réunion que s'est tenue, le 28 août dernier, l'élection de Miss Réunion 2021. Les habitants de l'île ont choisi parmi les 12 prétendantes celle qui les représentera au concours Miss France 2022. Cest la jeune Dana Virin, âgée de 22 ans, qui a remporté l'élection. Elle est suivie par Tatiana Faubourg, première dauphine, et Aurore Payet, deuxième dauphine.

Née au Sainte-Suzanne au Nord de l'île de la Réunion, Dana Virin a été élue le 28 août 2021 Miss Réunion. Elle succède ainsi à Lyna Boyer, qui avait fait Top 15 à l'élection de Miss France 2021. Etudiante à Saint-Denis de la Réunion, Dana Virin poursuit un Master 2 MBFA (Monnaie, Banque, Finance, Assurance) et travaille comme alternance au poste d'assistante chargée d'affaires professionnelles. Au moment de son élection, Dana Virin n'a pas manqué de faire état des causes qu'elle aimerait porter : "Il faut que les choses changent, l'afflux des violences conjugales à La Réunion durant la crise sanitaire en témoigne, la parité entre les hommes et les femmes au quotidien, la place de la femme au sein de nos familles."

Félicitations à Dana Virin élue Miss Réunion 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/laFQLScnrt — Miss France (@MissFrance) August 28, 2021

En savoir plus sur Miss Réunion

Avant de sélectionner qui est Miss Réunion, quatre élections sont menées sur l'île pour élire Miss Nord Réunion, Sud Réunion, Miss Est Réunion et en fin Miss Ouest Réunion. Ce n'est qu'ensuite qu'une élection régionale est tenue chaque année dont la candidate victorieuse est ensuite envoyée au concours Miss France pour tenter de remporter la couronne. Deux candidates réunionnaises ont été sacrées par le passé : Monique Uldaric en 1976 et Valérie Bègue en 2008. Par ailleurs, Kelly Hoarau a remplacé Miss France en 1978.

Fin 2020, c'est Lyna Boyer qui représentait l'île de la Réunion au concours Miss France 2021. Alors étudiante en bachelor de management, la jeune femme de 21 ans portait la cause de la lutte contre le harcèlement scolaire et les violences faites aux femmes. Lors de l'élection, Lyna Boyer s'est qualifiée dans le Top 15 mais n'a pas réussi à aller plus loin dans la compétition.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'an dernier, la Réunion avait choisi la jeune Morgane Lebon pour représenter l'île lors de l'élection Miss France 2020. Âgée de 21 ans, la jeune étudiante en administration économique et sociale cherchait à renouer avec le sacre de Valérie Bègue en 2008. Malheureusement, elle n'a pas pu aller plus loin que le top 15 lors de l'élection qui s'est tenue mi décembre 2019.

Miss France 2022 - au programme TV le 11 décembre 2021 sur TF1