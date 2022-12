Miss Réunion 2022 : ce qu'il faut savoir sur Marion Marimoutou

MISS REUNION. La Réunion a élu sa Miss régionale le 27 août 2022 à Saint-Denis. On vous dit tout sur la Miss Réunion 2022.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 17h18] Jeune, mais déterminée, Marion Marimoutu, 18 ans, a été couronnée Miss Réunion à Saint-Denis au mois d'août dernier. Contrainte à prendre une année sabbatique, ce n'est que partie remise avant d'entamer un cursus universitaire en sciences sociales qui lui permettra de devenir professeure en sciences économiques.

Miss Réunion 2022 succède à Dana Virin, la sixième dauphine Miss France 2022. Depuis la victoire de Valérie Bègue en 2008, l'île n'a pas reçu de couronne et la jeune femme souhaite y remédier et ainsi faire la fierté de sa région. C'est pourtant déjà chose faite puisque la jeune femme pleine d'humour et très sportive est également l'ambassadrice d'une association "sourire de l'enfant" qui colore le quotidien des enfants malades et handicapés. Alors, une couronne et une écharpe de Miss France 2023 pour Marion Marimoutu ? Réponse le 17 décembre !

Tout savoir sur Miss Réunion

Avant de sélectionner qui est Miss Réunion, quatre élections sont menées sur l'île pour élire Miss Nord Réunion, Sud Réunion, Miss Est Réunion et en fin Miss Ouest Réunion. Ce n'est qu'ensuite qu'une élection régionale est tenue chaque année dont la candidate victorieuse est ensuite envoyée au concours Miss France pour tenter de remporter la couronne. Deux candidates réunionnaises ont été sacrées par le passé : Monique Uldaric en 1976 et Valérie Bègue en 2008. Par ailleurs, Kelly Hoarau a remplacé Miss France en 1978.

Liste des dernières Miss Réunion