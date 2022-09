Miss Réunion 2022 : qui est Marion Marimoutou ?

MISS REUNION. Marion Marimoutou a été élue Miss Réunion le 27 août 2022 à Saint-Denis. Découvrez le portrait de cette reine de beauté.

[Mis à jour le 15 septembre 2022 à 14h59] Parmi les candidates au concours Miss France 2023, on compte Marion Marimoutou. La jeune femme de 18 ans a été élue Miss Réunion le 27 août dernier, à Saint-Denis. Avant de débuter sa nouvelle vie de Miss, la reine de beauté souhaitait suivre des études en sciences sociales à l'université. Elle désire devenir professeure en sciences économiques et sociales. En raison de l'emploi du temps chargé des candidates au concours de beauté nationale, elle a dû repousser son inscription à l'université d'un an.

Marion Marimoutou succède à Dana Virin, qui s'était classée 6e dauphine lors de la dernière élection Miss France. Miss Réunion compte bien ramener la couronne Miss France, puisque l'île n'a pas été sacrée depuis la victoire de Valérie Bègue en 2008. On saura si Marion Marimoutou aura réussi ou non son pari lors de la prochaine élection, qui aura lieu en décembre 2022.

Tout savoir sur Miss Réunion

Avant de sélectionner qui est Miss Réunion, quatre élections sont menées sur l'île pour élire Miss Nord Réunion, Sud Réunion, Miss Est Réunion et en fin Miss Ouest Réunion. Ce n'est qu'ensuite qu'une élection régionale est tenue chaque année dont la candidate victorieuse est ensuite envoyée au concours Miss France pour tenter de remporter la couronne. Deux candidates réunionnaises ont été sacrées par le passé : Monique Uldaric en 1976 et Valérie Bègue en 2008. Par ailleurs, Kelly Hoarau a remplacé Miss France en 1978.

Liste des dernières Miss Réunion