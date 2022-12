Miss Réunion : comment Marion Marimoutou s'est inspirée de sa sœur

MISS REUNION. Fin août dernier, la Réunion a désigné sa représentante au concours Miss France 2023. Marion Marimoutou a été choisie comme Miss Réunion 2022 et elle le doit en partie à sa sœur ! On vous explique.

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 20h40] La Réunion avait rendez-vous le 27 août dernier pour voter et élire sa miss régionale en amont du concours Miss France 2023. A Saint-Denis, le public et le jury réunis ont décidé de donner l'écharpe et la couronne à Marion Marimoutou, une jeune femme de 18 ans qui incarne désormais tous leurs espoirs en vue du concours de beauté national. En année sabbatique, elle compte se lancer dans un cursus universitaire dans les sciences sociales en vue de devenir professeure en sciences économiques et sociales aussi bien à l'université qu'au lycée.

Miss Réunion 2022 succède à Dana Virin, la sixième dauphine Miss France 2022. Depuis la victoire de Valérie Bègue en 2008, l'île n'a pas reçu de couronne et la jeune femme souhaite y remédier et ainsi faire la fierté de sa région. C'est pourtant déjà chose faite puisque la jeune femme pleine d'humour et très sportive est également l'ambassadrice d'une association "sourire de l'enfant" qui colore le quotidien des enfants malades et handicapés. Alors, une couronne et une écharpe de Miss France 2023 pour Marion Marimoutu ? Réponse le 17 décembre !

Si Marion Marimoutou est devenue Miss Réunion, elle le doit en partie à sa grande sœur qui est un exemple pour elle. Si celle-ci comptait se présenter à Miss France, elle n'a malheureusement pas pu le faire en raison de sa taille jugée trop petite pour répondre aux critères en place. "Elle a participé à de nombreuses élections mais n'a pas pu faire Miss France car il lui manquait deux centimètres" explique-t-elle à TV Mag. De fait, Marion Marimoutou a trouvé un modèle en sa grande soeur et lui a emboîté le pas. "Petite, je l'ai toujours accompagnée dans ses shootings et ses défilés et c'est rapidement devenu une passion pour moi. J'ai participé à mon premier défilé quand j'étais en sixième et à mon premier shooting quand j'étais très jeune. J'ai fait tout ça dans le but de me préparer à Miss Réunion. Cela a toujours été un rêve de petite fille."

Avant de sélectionner qui est Miss Réunion, quatre élections sont menées sur l'île pour élire Miss Nord Réunion, Sud Réunion, Miss Est Réunion et en fin Miss Ouest Réunion. Ce n'est qu'ensuite qu'une élection régionale est tenue chaque année dont la candidate victorieuse est ensuite envoyée au concours Miss France pour tenter de remporter la couronne. Deux candidates réunionnaises ont été sacrées par le passé : Monique Uldaric en 1976 et Valérie Bègue en 2008. Par ailleurs, Kelly Hoarau a remplacé Miss France en 1978.

