Miss Rhône-Alpes 2021 : qui est Charlotte Faure ? Le portrait

MISS RHONE ALPES. La région Rhône-Alpes croit dans les chances de Charlotte Faure lors de l'élection de Miss France 2022. Voici le portrait de Miss Rhône-Alpes 2021.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h45] Dix-neuf candidates étaient réunies au Phare de Chambéry le 25 septembre 2021 pour l'élection de Miss Rhône-Alpes 2021. L'occasion pour la région d'élire sa représentante pour l'élection de Miss France 2022 à la suite d'Anaïs Roux, qui avait atteint le Top 15 l'an dernier, qui avait vu l'élection d'Amandine Petit. C'est la jeune Charlotte Faure qui a été élue et a obtenu l'écharpe de Miss Rhône-Alpes.

Originaire de Nîmes, Charlotte Faure habite en Isère depuis qu'elle a un an. C'était donc un véritable honneur que d'être élue reine de beauté par le public de sa région. Dans la vie, Charlotte Faure est étudiante en BTS Communication à Grenoble. Elle est également passionnée de sport et pratique notamment le volley. Au micro de France Bleu, elle annonçait notamment faire "du volley en équipe nationale 2 à Grenoble depuis 10 ans. C'est ça qui m'a appris la persévérance et l'esprit de compétition".

Félicitations à Charlotte Faure élue Miss Rhône-Alpes 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/k7A74AoEoa — Miss France (@MissFrance) September 25, 2021

Pour LCI, Charlotte Faure s'est exprimée sur sa pire crainte lors de l'élection de Miss France 2022. La jeune Miss Rhône-Alpes 2021 partage une peur assez commune parmi les participantes : le discours. "Le soir de l'élection, des millions de téléspectateurs auront les yeux rivés sur leur télévision. Je pense que personne n'est préparé à cela dans sa vie, et c'est un moment décisif dans le choix des téléspectateurs. Alors je souhaite et j'espère réussir à révéler ma personnalité au travers de mon discours." Il est vrai que le discours pèse énormément dans la décision des téléspectateurs dont les votes pèsent pour 50% dans l'élection finale de Miss France.

Comme beaucoup de ses camarades de promotion, Miss Rhône-Alpes 2021 souhaite apporter son soutien à une cause qui lui est chère. Elle veut peser dans la lutte contre "les violences intrafamiliales et conjugales", comme elle l'a révélé auprès de LCI. Charlotte Faure n'a pas connu une enfance difficile mais sait à quel point cela peut peser dans le développement d'une personne. "J'ai la chance de vivre dans un cadre familial sain et bienveillant. [...] Je ne souhaite qu'une chose : apporter mon aide et mon soutien pour ces gens qui n'ont pas eu ma chance."

Tout savoir sur Miss Rhône Alpes

Chaque année, la région Rhône Alpes présente sa candidate au concours de beauté Miss France. Pour ce faire, de nombreuses élections sont organisées dans la région avant que le verdict soit rendu : en Ardèche, dans la Drôme, en Isère, dans la Loire, l'Ain, la Savoie et le Rhône. Par le passé, sept miss Rhône-Alpes ont été élues Miss France dont Sylvie Tellier, élue en 2002, est la dernière en date. Sylvie Tellier est désormais à la tête de la société Miss France.

Liste des dernières Miss Rhône-Alpes

Anaïs Roux : Fin 2020, c'est Anaïs Roux qui représentait la région Rhône-Alpes lors de l'élection de Miss France 2021. Alors âgée de 23 ans, la jeune candidate originaire de Lyon était étudiante en ostéopathie. Malheureusement, Anaïs Roux n'a pas dépassé le stade du Top 15 lors de l'élection nationale.

Chloé Prost : Fin 2019, la région Rhône-Alpes avait choisi Chloé Prost pour la représenter au concours Miss France 2021. Âgée de 20 ans, Chloé Prost était étudiante en master de management des achats à l'Institut d'administration des entreprises de Lyon au moment du concours de beauté. Cette année-là, malheureusement, la candidate de la région Rhône-Alpes n'a pas été sélectionnée dans le top 15. Elle a tout de même été récompensée du prix du maillot de bain.

