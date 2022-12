Miss Rhône-Alpes 2022 : découvrez la candidate Esther Coutin

MISS RHONE ALPES. Découvrez la miss Rhône-Alpes qui représentera sa région à l'élection Miss France 2023. On vous dit tout Esther Coutin, Miss Rhône-Alpes 2022.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 17h12] Le 18 septembre 2022, la région Rhône-Alpes a élu sa Miss qui succède à Charlotte Faure. Elles étaient 19 à concourir pour l'écharpe régionale et c'est la jeune Esther Coutin qui a su se démarquer. La région Rhône-Alpes n'en est pas à son coup d'essai, puisque la célébrissime et emblématique Sylvie Tellier en est également originaire. La nouvelle Miss fera-t-elle aussi fort le 17 décembre à Châteauroux pour le concours de Miss France 2023 ?

Esther Coutin est une jeune femme dynamique de 24 ans. Très active, elle possède un doctorat en comptabilité, un domaine dans lequel elle souhaite exercer. Mais ce n'est pas tout, puisque la jeune femme est avant tout une grande sportive et apprécie tout particulièrement l'escalade, une discipline qui exige de la maîtrise de soi et que l'on se dépasse. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la jeune femme tente sa chance puisqu'elle s'était déjà présentée à l'élection Miss Rhône-Alpes en 2017 et en 2018.

Tout savoir sur Miss Rhône Alpes

Chaque année, la région Rhône Alpes présente sa candidate au concours de beauté Miss France. Pour ce faire, de nombreuses élections sont organisées dans la région avant que le verdict soit rendu : en Ardèche, dans la Drôme, en Isère, dans la Loire, l'Ain, la Savoie et le Rhône. Par le passé, sept miss Rhône-Alpes ont été élues Miss France dont Sylvie Tellier, élue en 2002, est la dernière en date. Sylvie Tellier est désormais à la tête de la société Miss France.

Liste des dernières Miss Rhône-Alpes