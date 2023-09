Miss Rhône-Alpes : Alizée Bidaut élue, découvrez son portrait

MISS RHONE ALPES 2023. L'écharpe de Miss Rhône-Alpes a été remportée par Alizée Bidaut. Découvrez qui est la reine de beauté, candidate à Miss France 2024.

L'identité de la nouvelle Miss Rhône-Alpes est désormais connue. Alizée Bidaut a été élue ce samedi 23 septembre 2023, à la Roche-sur-Foron, face à 20 candidates. Âgée de 22 ans, cette jeune femme est une habituée des concours, puisqu'elle a enchaîné les élections depuis le début de l'année.

Professionnellement, la jeune femme travaille comme soigneuse animalière. La nouvelle Miss Rhône-Alpes avait en effet décroché un bac pro en Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin avant de suivre des formations et de travailler dans la recherche médicale depuis deux ans. Désormais, c'est un nouveau défi qui se présente à Alizée Bidaut : décrocher la couronne Miss France.

Tout savoir sur Miss Rhône Alpes

Chaque année, la région Rhône Alpes présente sa candidate au concours de beauté Miss France. Pour ce faire, de nombreuses élections sont organisées dans la région avant que le verdict soit rendu : en Ardèche, dans la Drôme, en Isère, dans la Loire, l'Ain, la Savoie et le Rhône. Par le passé, sept miss Rhône-Alpes ont été élues Miss France dont Sylvie Tellier, élue en 2002, est la dernière en date. Sylvie Tellier est désormais à la tête de la société Miss France.

Liste des dernières Miss Rhône-Alpes