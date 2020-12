"Miss Rhône Alpes : Anaïs Roux, une Miss engagée pour la santé"

MISS RHONE ALPES 2020 - Etudiante en ostéopathie, Anaïs Roux tient à sensibiliser le public sur l'importance du don et du dépistage. Son portrait.

[Mis à jour le 19 décembre 2020 à 15h24] Cela fait plus de vingt ans qu'aucune Miss Rhône-Alpes n'a porté la couronne Miss France. Anaïs Roux va-t-elle inverser la tendance ? La candidate de 23 ans compte en tout cas mettre toutes les chances de son côté pour succéder à Clémence Botino lors du concours de beauté, le 19 décembre 2020. Originaire de Lyon, la jeune femme est actuellement étudiante en ostéopathie lorsqu'elle ne défile pas comme reine de beauté.

Et autant dire qu'Anaïs Roux suit la voie de la médecine avec conviction. En pleine préparation de Miss France 2021, Miss Rhône-Alpes a confié dans les colonnes du Progrès qu'elle prodiguait ses soins aux autres candidates : "Certaines filles ont des douleurs alors je leur ai proposé mes soins : mais le soir on est tellement fatiguées qu'on va toutes rapidement dans nos chambres ! Pour cette dernière ligne droite, je prendrai peut être en charge des Miss qui me le demandent."

D'ailleurs, Anaïs Roux compte bien mettre en avant ses connaissances dans le domaine de la santé lors du soir de l'élection. Elle tient ainsi à promouvoir la prévention en terme de santé, comme elle a pu le préciser auprès de LCI : "J'aimerais sensibiliser au don du sang, de moelle, d'organes, mais également à la nécessité de se faire dépister (cancers, maladies génétiques) et à se faire suivre pour des maladies qui reviennent de façon récurrente dans nos familles. Mieux faut prévenir que guérir, et encore plus pendant le confinement. Ne délaissez pas vos suivis médicaux !" Cette cause à défendre permettra peut-être à Miss Rhône-Alpes de se démarquer de ses concurrentes lors de Miss France 2021.

Chaque année, la région Rhône Alpes présente sa candidate au concours de beauté Miss France. Pour ce faire, de nombreuses élections sont organisées dans la région avant que le verdict soit rendu : en Ardèche, dans la Drôme, en Isère, dans la Loire, l'Ain, la Savoie et le Rhône. Par le passé, sept miss Rhône-Alpes ont été élues Miss France dont Sylvie Tellier, élue en 2002, est la dernière en date. Sylvie Tellier est désormais à la tête de la société Miss France.

Fin 2019, la région Rhône-Alpes avait choisi Chloé Prost pour la représenter au concours Miss France 2021. Âgée de 20 ans, Chloé Prost était étudiante en master de management des achats à l'Institut d'administration des entreprises de Lyon au moment du concours de beauté. Cette année-là, malheureusement, la candidate de la région Rhône-Alpes n'a pas été sélectionnée dans le top 15. Elle a tout de même été récompensée du prix du maillot de bain.

Miss France 2021 - au programme TV le 19 décembre 2020 sur TF1