Miss Rhône-Alpes : la troisième fois sera la bonne pour Esther Coutin ?

MISS RHONE ALPES. Cette année, c'est Esther Coutin qui représente la région Rhône-Alpes au concours Miss France 2023. Il s'agit de sa troisième participation au concours pour la jeune Miss Rhône-Alpes 2022.

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 20h40] La région Rhône-Alpes a déjà connu des candidates devenues Miss France. C'est bien sûr le cas de Sylvie Tellier, qui a ensuite pris la tête de la société Miss France. Cette année, Tellier passe la main. Peut-être est-ce le bon moment pour que sa région l'emporte une nouvelle fois ? C'est le 18 septembre que le public et le jury régional ont choisi leur représentante. Il s'agit d'Esther Coutin, qui succède ici à Charlotte Faure. Âgée de 24 ans, Esther Coutin est devenue Miss Rhône-Alpes 2022 face à dix-huit autres candidates.

Esther Coutin est une jeune femme dynamique de 24 ans. Très active, elle possède un doctorat en comptabilité, un domaine dans lequel elle souhaite exercer. Mais ce n'est pas tout, puisque la jeune femme est avant tout une grande sportive et apprécie tout particulièrement l'escalade, une discipline qui exige de la maîtrise de soi et que l'on se dépasse. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la jeune femme tente sa chance puisqu'elle s'était déjà présentée à l'élection Miss Rhône-Alpes en 2017 et en 2018.

Elue Miss Rhône-Alpes 2022, Esther Coutin n'en est pas à son coup d'essai. En effet, elle avait déjà participé au concours de beauté régional deux fois par le passé. La troisième fois fut donc la bonne pour la jeune femme ! Une belle leçon de résilience, en somme, comme elle l'a raconté à TV Mag : "C'était un rêve de petite fille, je m'étais inscrite une première fois en 2017, j'avais retenté ma chance en 2018 et, cette année, c'était ma troisième tentative. Je savais que j'allais revenir, j'avais envie de m'accrocher à ce rêve. S'il ne s'est pas concrétisé avant, c'est qu'il y avait une bonne raison. Je n'aurais peut-être pas eu les épaules pour Miss France il y a quatre ou cinq ans alors qu'aujourd'hui, je me sens vraiment prête."

Tout savoir sur Miss Rhône Alpes

Chaque année, la région Rhône Alpes présente sa candidate au concours de beauté Miss France. Pour ce faire, de nombreuses élections sont organisées dans la région avant que le verdict soit rendu : en Ardèche, dans la Drôme, en Isère, dans la Loire, l'Ain, la Savoie et le Rhône. Par le passé, sept miss Rhône-Alpes ont été élues Miss France dont Sylvie Tellier, élue en 2002, est la dernière en date. Sylvie Tellier est désormais à la tête de la société Miss France.

Liste des dernières Miss Rhône-Alpes