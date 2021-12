Miss Tahiti 2021 : portrait de Tumateata Buisson

MISS TAHITI. Après une édition de Miss France sans représentante de Tahiti, l'île polynésienne a élu Tumateata Buisson comme candidate à l'élection nationale 2022. Portrait.

[Mis à jour le 09 décembre 2021 à 16h00] Miss Tahiti est la première candidate à Miss France 2022, après l'annulation de l'élection l'an dernier pour cause de pandémie mondiale. Tumateata Buisson a été élue Miss Tahiti 2021 le 25 juin 2021 à Papeete. Elle succède à Matahari Bousquet, tenante du titre en 2019 qui avait conservé sa couronne l'année suivante lorsque le comité à décider de ne pas organiser l'élection sur l'île polynésienne pour des raisons sanitaires.

Tumateata Buisson a été élue Miss Tahiti 2021 à l'âge de 21 ans. La jeune femme affirme d'ailleurs avec fierté son "métissage" : "j'ai des origines asiatiques, un prénom tahitien et un nom français", a-t-elle énuméré auprès de la chaîne Polynésie 1ère au lendemain de son sacre. Professionnellement, Tumateata Buisson travaille comme chargée de communication dans le tourisme. La jeune femme a donc l'objectif de succéder à Vaimalama Chaves, dernière représentante de l'île polynésienne à avoir remporté la couronne Miss France.

Lors de son élection à Papeete en juin 2021, Tumateata Buisson a souhaité rendre hommage à sa mère, décédée en 2018. "Je suis certaine qu'elle est fière de moi. Déjà par le fait que j'ai sauté le pas en me présentant à cette aventure et bien évidemment la consécration d'une écharpe et d'une couronne que j'ai ramenées à la maison." Première candidate à avoir été élue en amont de l'élection de Miss France 2022 au Zénith de Caen, Tumateata Buisson compte bien vivre l'aventure à fond et rendre ainsi hommage à sa maman.

Tout savoir sur Miss Tahiti

Miss Tahiti est un concours de beauté qui a pour but d'élire une candidate au concours Miss France chaque année. Plusieurs jeunes femmes issues de l'île tahitienne, en Polynésie française, candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de l'archipel. Depuis la création du comité en 1960, cinq Miss Tahiti ont été élues Miss France : Edna Tepava en 1974, Thilda Fuller en 1980 (elle a cependant renoncé à son titre trois jours après son sacre), Mareva Georges en 1991, Mareva Galenter en 1999 et Vaimalama Chaves en 2019.

