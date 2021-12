Miss Tahiti 2021 : qui est Tumateata Buisson, la troisième dauphine de Miss France ?

MISS TAHITI. Tumateata Buisson a obtenu la quatrième place à Miss France 2022. Voici le portrait de la représentante de Tahiti.

[Mis à jour le 12 décembre 2021 à 00h37] Tumateata Buisson s'est classée à la quatrième place de l'élection Miss France ce samedi 11 décembre 2021. Elle est donc la troisième dauphine de Miss France 2022. Tumateata Buisson a été élue Miss Tahiti 2021 le 25 juin 2021 à Papeete. Elle succède à Matahari Bousquet, tenante du titre en 2019 qui avait conservé sa couronne l'année suivante lorsque le comité a décidé de ne pas organiser l'élection sur l'île polynésienne pour des raisons sanitaires.

Tumateata Buisson a été élue Miss Tahiti 2021 à l'âge de 21 ans. La jeune femme affirme d'ailleurs avec fierté son "métissage" : "j'ai des origines asiatiques, un prénom tahitien et un nom français", a-t-elle énuméré auprès de la chaîne Polynésie 1ère au lendemain de son sacre. Professionnellement, Tumateata Buisson travaille comme chargée de communication dans le tourisme. La jeune femme a donc l'objectif de succéder à Vaimalama Chaves, dernière représentante de l'île polynésienne à avoir remporté la couronne Miss France.

Lors de son élection à Papeete en juin 2021, Tumateata Buisson a souhaité rendre hommage à sa mère, décédée en 2018. "Je suis certaine qu'elle est fière de moi. Déjà par le fait que j'ai sauté le pas en me présentant à cette aventure et bien évidemment la consécration d'une écharpe et d'une couronne que j'ai ramenées à la maison." Première candidate à avoir été élue en amont de l'élection de Miss France 2022 au Zénith de Caen, Tumateata Buisson compte bien vivre l'aventure à fond et rendre ainsi hommage à sa maman.

Lors du voyage de préparation à l'élection qui a eu lieu à La Réunion fin novembre, Miss Tahiti 2021 a été victime d'un malaise heureusement sans conséquence, comme l'avait révélé Le Parisien. A l'évidence, Tumateata Buisson a subi de plein fouet un coup de fatigue intense en raison du décalage horaire de 14 heures qui sépare Tahiti de La Réunion. Le voyage des miss n'étant déjà pas de tout repos, si on lui adjoint un décalage horaire aussi énorme, on obtient donc cette petite alerte qui s'est heureusement bien terminée.

Miss Tahiti est une jeune femme avec de nombreuses passions. Au micro de Paris-Match, Tumateata Buisson n'a pas hésité à les lister : la couture, la danse tahitienne et la pêche. "Ce sont des activités qui me permettent de m'évader et qui me ramènent à l'essentiel", n'a pas hésité à préciser la jeune femme de 21 ans. Parmi ses modèles, elle n'hésite pas non plus à citer Michelle Obama, qui "a su prendre sa place dans la société et s'affirmer".

Comment voter pour Miss Tahiti ?

Vous voulez encourager Miss Tahiti ? Rien de plus simple : il suffit de lui donner votre voix et de voter pour elle. Il suffit de téléphoner au 3680 (0,99 € par appel + prix de l'appel en France métropolitaine, 0,89€ par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, 0,83 € par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guyane, Mayotte, Saint-Martin Saint-Bathélémy, (105 F par appel de la Calédonie et 118 F par appel de Tahiti) ou d'envoyer un SMS au 72500 (0, 99€ max par SMS + prix du SMS, 118 F pour un sms provenant de Tahiti et la Nouvelle Calédonie). Il faut ensuite taper le numéro 2 pour donner sa voix à Miss Tahiti .

Tout savoir sur Miss Tahiti

Miss Tahiti est un concours de beauté qui a pour but d'élire une candidate au concours Miss France chaque année. Plusieurs jeunes femmes issues de l'île tahitienne, en Polynésie française, candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de l'archipel. Depuis la création du comité en 1960, cinq Miss Tahiti ont été élues Miss France : Edna Tepava en 1974, Thilda Fuller en 1980 (elle a cependant renoncé à son titre trois jours après son sacre), Mareva Georges en 1991, Mareva Galenter en 1999 et Vaimalama Chaves en 2019.

