Miss Tahiti 2022 : découvrez qui est Herenui Tuheiava

MISS TAHITI.Tahiti a élu sa Miss régionale le 24 juin dernier : Herenui Tuheiava disputera l'écharpe nationale le 17 décembre prochain. On vous dit tout sur la jeune chargée de communication.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 17h23] Le 24 juin dernier, Tahiti a ouvert le bal des élections régionales en couronnant Herenui Tuheiava à Papeete. Cette miss de 23 ans mesure 1m 77, mais ne compte pas seulement sur son physique pour s'imposer lors du concours national. La titulaire d'une licence en commerce étudie actuellement le webmarketing au conservatoire des arts et métiers.

Miss Tahiti 2022 espère connaître le même destin que Vaimalama Chaves, élue Miss France 2019 et elle aussi originaire de Tahiti. Si Herenui Tuheiava pourrait marcher dans les pas de son illustre prédécesseure, elle possède une personnalité unique, authentique… Et très sportive. Danse tahitienne, yoga, randonnée... Cette passionnée adore bouger et ne recule devant aucun challenge puisque, pour la candidate à Miss France 2023, on peut tirer une leçon de toutes les expériences, qu'elles se soldent par une réussite ou un échec. On retrouvera Miss Tahiti 2022 à Châteauroux le 17 décembre prochain lors du concours de beauté mythique.

Tout savoir sur Miss Tahiti

Miss Tahiti est un concours de beauté qui a pour but d'élire une candidate au concours Miss France chaque année. Plusieurs jeunes femmes issues de l'île tahitienne, en Polynésie française, candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de l'archipel. Depuis la création du comité en 1960, cinq Miss Tahiti ont été élues Miss France : Edna Tepava en 1974, Thilda Fuller en 1980 (elle a cependant renoncé à son titre trois jours après son sacre), Mareva Georges en 1991, Mareva Galenter en 1999 et Vaimalama Chaves en 2019.

Dernières Miss Tahiti