Miss Tahiti : découvrez le portrait de Ravahere Silloux, première candidate élue

MISS TAHITI. Ravahere Silloux est la première candidate à Miss France élue pour le concours 2024. Mais qui est-elle ? Découvrez son portrait.

La première candidate à l'élection Miss France 2024 est désormais connue. Tahiti a élu sa représentante lors de son élection régionale, qui s'est tenue le 23 juin 2023 à Papeete. C'est Ravahere Silloux qui est reparti avec la couronne et l'écharpe de Miss Tahiti à cette occasion, entrant officiellement dans la compétition Miss France, qui a lieu le 16 décembre prochain à Dijon.

Ravahere Silloux est âgée de 24 ans. Elle se distingue, notamment, par ses origines tahitiennes, chinoises et allemandes. La nouvelle Miss Tahithi n'a pas manqué de faire valoir ses engagements humanitaires pour obtenir les faveurs du jury, ayant notamment oeuvré à la scolarisation d'enfants au Togo lorsqu'elle avait 20 ans. Professionnellement, la jeune femme est actuellement étudiante en Master 1 de marketing digital, et envisage d'ouvrir sa propre agence de communication. De quoi séduire le jury de Miss France et le public ? Réponse d'ici la fin de l'année.

Tout savoir sur Miss Tahiti

Miss Tahiti est un concours de beauté qui a pour but d'élire une candidate au concours Miss France chaque année. Plusieurs jeunes femmes issues de l'île tahitienne, en Polynésie française, candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de l'archipel. Depuis la création du comité en 1960, cinq Miss Tahiti ont été élues Miss France : Edna Tepava en 1974, Thilda Fuller en 1980 (elle a cependant renoncé à son titre trois jours après son sacre), Mareva Georges en 1991, Mareva Galenter en 1999 et Vaimalama Chaves en 2019.

Dernières Miss Tahiti