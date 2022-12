Miss Tahiti : Herenui Tuheiava danseuse professionnelle à 12 ans

MISS TAHITI. Première miss régionale à avoir été élue cette année, comme le veut la tradition, Herenui Tuheiava est Miss Tahiti 2022. Danseuse professionnelle dès l'âge de 12 ans, la candidate à Miss France est habituée à la scène !

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 20h50] Traditionnellement, c'est le concours de Miss Tahiti qui arrive le plus tôt dans le calendrier des concours régionaux avant Miss France. Cette année n'a pas dérogé à la règle puisque Miss Tahiti 2022 a été élue le 24 juin dernier à Papeete. C'est Herenui Tuheiava, 23 ans, qui a été choisie pour représenter la région. Titulaire d'une licence en commerce, la jeune femme poursuit des études de webmarketing au conservatoire des arts et métiers. Après la victoire de Vaimalama Chaves en 2018, elle espère connaître le même destin !

Miss Tahiti 2022 espère connaître le même destin que Vaimalama Chaves, élue Miss France 2019 et elle aussi originaire de Tahiti. Si Herenui Tuheiava pourrait marcher dans les pas de son illustre prédécesseure, elle possède une personnalité unique, authentique… Et très sportive. Danse tahitienne, yoga, randonnée... Cette passionnée adore bouger et ne recule devant aucun challenge puisque, pour la candidate à Miss France 2023, on peut tirer une leçon de toutes les expériences, qu'elles se soldent par une réussite ou un échec. On retrouvera Miss Tahiti 2022 à Châteauroux le 17 décembre prochain lors du concours de beauté mythique.

Herenui Tuheiava a été habituée dès son plus jeune âge aux scènes car elle a intégré les Grands Ballets de Tahiti, une troupe de danseurs qui fait des représentations durant des mariages ou dans des hôtels, à l'âge de 12 ans ! Elle raconte cette expérience au Figaro TV Mag : "J'avais alors 12 ans, j'étais la plus jeune. Ça m'a appris à grandir plus vite mais aussi à avoir confiance en moi parce qu'on faisait parfois des solos. J'ai aussi appris la rigueur, la discipline, la ponctualité. On répétait trois soirs par semaine pendant deux heures donc c'était assez intense. J'ai dû arrêter pour privilégier mes études."

Tout savoir sur Miss Tahiti

Miss Tahiti est un concours de beauté qui a pour but d'élire une candidate au concours Miss France chaque année. Plusieurs jeunes femmes issues de l'île tahitienne, en Polynésie française, candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de l'archipel. Depuis la création du comité en 1960, cinq Miss Tahiti ont été élues Miss France : Edna Tepava en 1974, Thilda Fuller en 1980 (elle a cependant renoncé à son titre trois jours après son sacre), Mareva Georges en 1991, Mareva Galenter en 1999 et Vaimalama Chaves en 2019.

Dernières Miss Tahiti