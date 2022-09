"Canal + : la diffusion des chaînes TF1 terminée, comment les voir pour les abonnés ?"

CANAL PLUS. Canal+ a renoncé à la diffusion des chaînes TF1 pour des raisons financières. La Une va porter plainte. On vous explique quelles solutions s'offrent à vous si vous êtes abonnés.

[Mis à jour le 5 septembre 2022 à 9h52] Le divorce est acté entre Canal+ et TF1. Le groupe de Vincent Bolloré a renoncé à diffuser les chaînes du groupe de TF1. Cela concerne la première chaîne, mais aussi TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. Canal+ reproche à TF1 d'avoir exigé le versement d'une rémunération "très conséquente", jugeant cette demande "infondée et déraisonnable pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester." TF1 a répondu, "espérant qu'un accord sera trouvé rapidement pour rétablir la réception de nos chaînes et nos services". Selon des informations de franceinfo, le groupe de la Une va porter plainte.

Concrètement, que va-t-il se passer pour les abonnés de Canal+ suite à cette décision ? Ces derniers n'auront plus accès aux chaînes citées plus haut via leur décodeur Canal+ et sur l'application de streaming MyCanal. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il sera totalement impossible de voir TF1. Si vous recevez Canal+ via une box internet (Orange, Free, SFR, Bouygues), vous aurez toujours accès aux chaînes du groupe TF1. Il est aussi possible d'accéder à ces chaînes en passant par la TNT directement (il faut que la TV soit reliée à une antenne pour cela), ou en se connectant gratuitement à l'application/le site MyTF1.

Pourquoi il n'y aura plus les chaînes TF1 sur Canal+

La séparation entre Canal+ et TF1 est liée principalement à des raisons financières dans le cadre du renouvellement du contrat entre les deux groupes. Dans son communiqué de presse, la chaîne cryptée déplore les exigences financières "conséquentes" de la Une. "Face à ces exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester, le groupe Canal+, partenaire de longue date du Groupe TF1, est contraint de renoncer à diffuser ces chaînes en France métropolitaine", a précisé Canal+. TF1 a répondu pour alerter les téléspectateurs de la situation, se disant "ouvert aux discussions dans l'optique de trouver un accord rapidement afin de ne pas pénaliser davantage les millions de téléspectateurs."

Cinéma, sports, séries... Canal+ propose une offre variée de programmes pour différents types de téléspectateurs. Plurielle, cette offre se traduit par de nombreux bouquets d'abonnements aux prix différents. Il n'est cependant pas toujours évident de savoir vers quelle offre se diriger en tant que futur nouvel abonné. Dans cet article, nous vous proposons un récapitulatif des offres de Canal+, de leur contenu mais aussi de leur tarif.

Il existe plusieurs façons de s'abonner à Canal+ pour recevoir la chaîne cryptée et ses chaînes dérivées. La principale méthode d'abonnement est tout simplement d'entrer en contact directement avec Canal+ sur internet sur sa page de souscription ou bien par téléphone au 3910 (service gratuit + prix éventuel d'un appel). Si vous êtes abonné auprès d'un fournisseur d'accès à internet et que vous bénéficiez d'un modem télévisé, sachez que ceux-ci proposent très souvent de souscrire à des offres de Canal+. Il vous suffit de vous rapprocher de votre opérateur ou bien de souscrire directement via votre modem.

Canal+ adopte une politique tarifaire très variée et propose de nombreux bouquets aux prix différents selon que vous souhaitiez vous engager auprès du groupe Canal ou non. Par ailleurs, plus l'offre est importante en terme de contenus, plus elle est chère.

L'abonnement simple à Canal+ coûte 20€99 par mois pour un engagement de 24 mois (20€99 les 12 premiers mois puis 24€99 l'année suivante). Elle vous donne accès à Canal+ mais aussi aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé.

coûte 20€99 par mois pour un engagement de 24 mois (20€99 les 12 premiers mois puis 24€99 l'année suivante). Elle vous donne accès à Canal+ mais aussi aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé. L'abonnement Canal+ Ciné Séries s'adresse aux cinéphiles et sériephiles. Avec un engagement de 24 mois, la souscription vous coûtera 34€99 par mois (les 12 premiers mois, puis 40€99 l'année suivante). L'offre vous donne accès à à Canal+ mais aussi aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé ainsi qu'à Disney+, Netflix, OCS, Starzplay, Canal+ Cinéma, Ciné+ et la plateforme de streaming Canal+ Séries.

s'adresse aux cinéphiles et sériephiles. Avec un engagement de 24 mois, la souscription vous coûtera 34€99 par mois (les 12 premiers mois, puis 40€99 l'année suivante). L'offre vous donne accès à à Canal+ mais aussi aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé ainsi qu'à Disney+, Netflix, OCS, Starzplay, Canal+ Cinéma, Ciné+ et la plateforme de streaming Canal+ Séries. L'abonnement Canal+ Sport s'adresse aux amateurs de divers sports dont le football (on y trouve des rencontres de Champions League, de Ligue 1, de Premier League mais aussi d'Europa League) le rugby (Top 14), la formule 1 ou encore le basketball (la NBA sur bein Sports). L'abonnement avec engagement de 24 mois vous coûtera 34€99 par mois (les 12 premiers mois, puis 45€99 l'année suivante). L'offre vous donne accès à Canal+ mais aussi aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé mais aussi à la chaîne Canal+ Sport, Bein Sports ainsi qu'Eurosport et les chaînes multisports de Canal+ (Gold+, Foot+ et Rugby+)

Les différents abonnements à Canal+ se déclinent également dans des offres sans engagement si vous n'êtes pas certain de rester fidèle pendant au moins deux ans. Ces offres non engageantes vous permettent en effet de vous désabonner à tout moment. En contre-partie, elles sont également plus chères. Elles ne sont d'ailleurs pas accessibles via votre box TV mais uniquement sur les applications smartphones, tablettes, ordinateurs ou encore Smart TV. Voici les tarifs des offres principales de Canal+ sans engagement.

Abonnement Canal+ sans engagement : 24€99 par mois. Accès à Canal+ mais aussi aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé.

24€99 par mois. Accès à Canal+ mais aussi aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé. Abonnement Canal+ Ciné Séries sans engagement : 40€99 par mois. Accès à à Canal+ mais aussi aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé ainsi qu'à Disney+, Netflix, OCS, Starzplay, Canal+ Cinéma, Ciné+ et la plateforme de streaming Canal+ Séries.

40€99 par mois. Accès à à Canal+ mais aussi aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé ainsi qu'à Disney+, Netflix, OCS, Starzplay, Canal+ Cinéma, Ciné+ et la plateforme de streaming Canal+ Séries. Abonnement Canal+ Sport sans engagement : 45€99 par mois. Accès à Canal+, aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé mais aussi à la chaîne Canal+ Sport, Bein Sports ainsi qu'Eurosport et les chaînes multisports de Canal+ (Gold+, Foot+ et Rugby+)

Sur sa page d'abonnement à ses offres, Canal+ mentionne qu'une souscription à Canal+ permet à deux utilisateurs de profiter du service simultanément. Basiquement, la plupart des offres de Canal+ permettent une connexion de deux utilisateurs simultanément. Il est donc possible de partager votre compte Canal ou MyCanal avec un de vos proches en simultanée. Notez cependant qu'il faut respecter une limite d'utilisation de 5 appareils sur une période de 3 jours. Sachez qu'il est également possible d'ajouter un ou plusieurs utilisateurs supplémentaires moyennant un supplément tarifaire (5€ par mois pour un utilisateur supplémentaire et 10€ par mois pour trois utilisateurs supplémentaires). Cet ajout se fait directement dans votre espace client dans la rubrique Abonnement et Mes options.

Dans l'objectif de séduire les jeunes, Canal+ propose des offres à tarif réduit. C'est simple, les abonnements principaux à Canal+ sont en promo à -50% pour les jeunes de moins de 26 ans ! A noter par ailleurs que ces offres sont sans engagement et peuvent donc être résiliées n'importe quand. Notez que vous aurez besoin de scanner votre pièce d'identité pour vérification au moment de la souscription. Cette offre est valable de 18 à 25 ans et ce jusqu'à la veille du 26e anniversaire. Voici les tarifs Canal+ pour les jeunes et le contenu des abonnements.

Canal+ : 12€49 par mois sans engagement. Accès à Canal+ mais aussi aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé.

12€49 par mois sans engagement. Accès à Canal+ mais aussi aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé. Canal+ Ciné Séries : 20€49 par mois sans engagement. Accès à à Canal+ mais aussi aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé ainsi qu'à Disney+, Netflix, OCS, Starzplay, Canal+ Cinéma, Ciné+ et la plateforme de streaming Canal+ Séries.

20€49 par mois sans engagement. Accès à à Canal+ mais aussi aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé ainsi qu'à Disney+, Netflix, OCS, Starzplay, Canal+ Cinéma, Ciné+ et la plateforme de streaming Canal+ Séries. Canal+ Sport : 22€99 par mois sans engagement. Accès à Canal+, aux chaînes Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et à Canal+ Décalé mais aussi à la chaîne Canal+ Sport, Bein Sports ainsi qu'Eurosport et les chaînes multisports de Canal+ (Gold+, Foot+ et Rugby+)

Quelle offre pour Canal+ Séries ?

Canal+ a lancé une offre de streaming par abonnement nommée Canal+ Séries. Ici, vous ne pourrez donc pas trouver le direct de Canal+, les films ou bien les rencontres sportives, uniquement des séries télévisées américaines, internationales ou françaises. Canal+ Séries donne d'ailleurs accès à StarzPlay, service de streaming comprenant de nombreuses séries et films américains. Le tarif de cette offre de streaming par abonnement est très agressif : 6€99 par mois sans engagement pour en profiter via application PC, mobiles ou encore Smart TV. Précision importante, il ne s'agit pas de la chaîne TV Canal+ Séries mais bien de la plateforme de streaming Canal+ Séries.

Bien que de nombreux concurrents soient apparus ces dernières années, Canal+ est traditionnellement un des grands diffuseurs du sport en France. Canal+ retransmet plusieurs événements sportifs majeurs tout au long de l'année à commencer par des rencontres de Ligue des Champions, de Ligue 1 uber Eats ou encore de Premier League, le championnat de football anglais. Canal+ est aussi diffuseur du Top 14, le championnat de rugby français mais aussi du circuit annuel de Formule 1 ainsi que du Moto GP.

L'abonnement Canal+ Sport donne accès à des rencontres supplémentaires de ces différents championnats ainsi qu'à l'Europa League mais aussi à des offres en sus dont bein Sports qui possèdent d'autres rencontres de Ligue des Champions mais aussi les droits de retransmission du championnat de NBA. A cela s'ajoute également Eurosport qui retransmet, entre autres compétitions, l'US Open chaque année.

Traditionnellement, Canal+ est basé sur le canal 4 de votre téléviseur. Si vous êtes abonné à la chaîne, c'est là que vous pourrez découvrir tous vos programmes sans cryptage. Notez que les non abonnés peuvent voir les programmes en clair de Canal + de 19h à 21h. Si vous souhaitez vous passer de votre télévision, sachez que vous pouvez également regarder Canal+ en direct sur internet ici ou depuis l'application MyCanal.

Il n'est pas nécessaire d'avoir un décodeur TV pour regarder Canal+. En effet, vous pouvez tout à fait regarder la chaîne sur internet. pour cela, plusieurs solutions s'offrent à vous : le site internet MyCanal, ou encore tout simplement l'application MyCanal, disponible sur smartphones, tablettes mais aussi consoles et Smart TV.

Depuis plusieurs année, Canal+ propose aux cinéphiles et sériephiles une plateforme de vidéos à la demande du nom de Canal VOD. Elle permet de louer ou d'acheter des films ou même des séries (à l'épisode ou bien à la saison). Chronologie des médias oblige, les films sont disponibles en VOD avant de passer à la télévision dans les diverses offres d'abonnement Canal+, OCS, Netflix ou encore Disney+. L'achat ou la location de vidéos à la demande s'adressent donc aux plus pressés.

Il existe plusieurs manières de contacter le service client de Canal+ suivant que vous êtes abonné ou non à une offre Canal+, que vous souhaitiez contacter ce service par téléphone, par mail ou bien même par courrier.