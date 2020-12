Miss Corse 2020 : tout savoir sur Noémie Leca

MISS CORSE - Noémie Leca représentera l'île de beauté lors de l'élection de Miss France 2021. Qui est cette jeune femme de 19 ans ? Portrait.

[Mis à jour le 16 décembre 2020 à 17h13] La Corse a ouvert le bal des élections des Miss régionales. Le 29 juillet 2020, à Porticcio, Noémie Leca a été élue Miss Corse : elle représentera l'île au concours Miss France 2021, le 19 décembre 2020. La jeune femme de 19 ans s'est démarquée des autres candidates, succédant ainsi à Alixia Cauro, Miss Corse 2019 : "Je ne m'y attendais pas, a-t-elle déclaré auprès de Corse Matin à l'issue de l'élection. Je suis émue et j'avais les larmes aux yeux". Hors des podiums, la nouvelle représentante de l'île, originaire de Cargèse, suit des études en soins infirmiers, pour la deuxième année déjà. La jeune femme qui voudrait devenir infirmière en pratique avancée, a été réquisitionnée lors de la première vague du Coronavirus. Elle tient cette vocation de sa mère, qui est infirmière libérale. En parallèle, elle poursuit une carrière dans le mannequinat.

Félicitations à

Miss Corse 2020, Noémie Leca

Miss Languedoc-Roussillon 2020, Illana Barry

Miss Saint Martin/Saint-Barthélémy 2020, Naïma Dessout

Miss Guadeloupe 2020, Kenza Andreze-Louison

Rendez-vous samedi pour découvrir les nouveaux visages de cette promotion #MissFrance2021 pic.twitter.com/dfQ81sXJYh — Miss France (@MissFrance) August 27, 2020

Issue d'une famille d'apiculteurs, Noémie Leca aide aussi l'entreprise familiale qui existe depuis plusieurs générations. Défenseuse de l'écologie, c'est cette cause qu'elle voudrait mettre en avant pendant son règne si elle obtient la couronne de Miss France. "Je fais toujours attention à ma consommation d'eau et d'électricité dans la vie de tous les jours. Nous sommes une famille d'apiculteurs, et c'est très important par rapport à l'écologie", a-t-elle ajouté auprès de nos confrères de Corse Matin. La jeune femme nouvellement élue évoque même l'idée, plus tard, de "développer des cosmétiques avec les ruches", mais ce n'est pas sa seule ambition. En effet, elle aimerait changer de mode de vie et aller vivre un an en Italie, le pays d'origine de sa mère. Malgré son jeune âge, Noémie Leca a plusieurs rêves, dont le premier est de décrocher le titre de Miss France 2021.

Miss Corse est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante pour l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent pour devenir l'ambassadrice de l'île de beauté. Depuis la création du concours, une seule Miss Corse a porté la couronne Miss France : il s'agit de Pauline Pô, élue lors de l'édition 1921. Depuis, aucune autre représentante de l'île n'a décroché le titre national.

En 2019, Alixia Cauro avait été choisie pour représenter la Corse à l'élection Miss France 2020. Et la jeune femme de 20 ans promet de se distinguer des autres concurrentes. Originaire de Giglio, la jeune femme de 20 ans était étudiante en chimie à Nice, dans le but de devenir chercheuse en cosmétique ou en parfumerie. Miss Corse 2019 se distinguait de ses concurrentes sur ses passions, possédant l'oreille absolue et sachant jouer du saxophone et du violon, tout en développant une passion pour le chant lyrique. Si elle ne s'est pas classée lors de Miss France 2020, elle a toutefois remporté le Prix des bonnes manières.

En 2018, Manon Jean-Mistral a porté les couleurs de Miss Corse. Cette étudiant en biologie rêvait de devenir vétérinaire, après avoir réalisé son rêve de reine de beauté. Elle s'était malheureusement fait remarquée, avec Miss Aquitaine, lors de l'élection Miss France 2019 : alors que des coulisses de l'émission TF1 étaient tournées pendant l'élection, on a pu apercevoir à l'écran Miss Corse 2018 seins nus, filmée à son insu avec Miss Aquitaine.

Miss France - au programme TV en décembre 2020