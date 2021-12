Miss Corse 2021 : études, loisirs... Qui est Emma Renucci ?

MISS CORSE. La Corse a choisi Emma Renucci pour la représenter lors de l'élection Miss France 2022 le 11 décembre 2021. Découvrez le portrait de Miss Corse 2021.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h25] Emma Renucci a obtenu le 24 juillet dernier le titre très convoité de Miss Corse. Cela lui a permis de décrocher le ticket pour participer à Miss France, dont l'édition 2022 se tient le 11 décembre 2021. Âgée de 18 ans seulement, Emma Renucci a pourtant un plan de carrière bien précis. Actuellement étudiante à l'université Paris Dauphine en mathématiques et informatique, son rêve plus tard et de travailler dans la finance pour devenir trader.

Côté loisirs, Miss Corse 2021 revendique sa passion pour la danse, et la musique en général. Elle estime d'ailleurs que ça lui confère un avantage pour l'élection Miss France 2022, puisque son attrait pour la danse peut lui permettre d'apprendre plus facilement les chorégraphies pour le grand soir. Elle est originaire de Bastia et Santa-Maria-di-Lota, même si elle poursuit ses études à Paris.

Pour "des raisons personnelles", Emma Renucci a choisi de défendre la sécurité routière, afin de "prévenir sur les risques liés à la dangerosité de la route". Miss Corse n'a toutefois pas souhaité précisé davantage les raisons de cet engagement qui semble lui tenir bien à coeur. Elle portera très certainement cette cause sur la scène du Zénith de Caen, où se déroule l'élection Miss France 2022.

Miss Corse est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante pour l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent pour devenir l'ambassadrice de l'île de beauté. Depuis la création du concours, une seule Miss Corse a porté la couronne Miss France : il s'agit de Pauline Pô, élue lors de l'édition 1921. Depuis, aucune autre représentante de l'île n'a décroché le titre national.

La liste des dernière Miss Corse