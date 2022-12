Miss Corse : Orianne Meloni élue face à sa jumelle

MISS CORSE 2022. La Corse est représentée par Orianne Meloni à l'élection Miss France 2023 ce samedi 17 décembre. Découvrez son portrait.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 14h40] La Corse est représentée par Orianne Meloni au concours Miss France 2023. La jeune femme de 22 ans va tenter de remporter la couronne ce samedi 17 décembre à Châteauroux. Le challenge est de taille pour la nouvelle représentante de l'île de beauté, la dernière victoire de la Corse au concours Miss France datant de 1921. Quoi qu'il en soit, Miss Corse 2022 peut compter sur le soutien de sa famille, habituée des concours de beauté.

Précisions qu'une particularité entoure la sacre d'Orianne Meloni. La jeune femme, dont les deux sœurs aînées et la cousine ont déjà participé à Miss Corse, s'est présentée cette année au concours avec sa sœur jumelle, un fait inédit dans les élections régionales. Heureusement, la compétition n'a pas créé de rivalité entre les deux sœurs : "Entre nous, il n'y a pas de compétition possible. J'ai été très heureuse d'être Miss Corse mais je crois qu'elle a encore plus pleuré que moi pendant l'élection. Elle vit l'aventure à travers moi", a-t-elle confié à TV Magazine.

Originaire d'Ajaccio et infirmière à l'hôpital de sa ville, la jeune Corse considère son métier comme une vocation. Elle a envie d'être auprès des gens et de les aider dans les moments difficile, c'est donc tout naturellement qu'elle soutient l'association Sogni Zitellini, ayant pour but d'améliorer le séjour des enfants hospitalisés en pédiatrie. De nature casse-cou, Orianne Meloni pratique l'équitation et l'escalade, elle est également passionnée de sensations fortes et a déjà fait du saut en parachute, de l'escalade et de la plongée sous-marine.

Miss Corse est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante pour l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent pour devenir l'ambassadrice de l'île de beauté. Depuis la création du concours, une seule Miss Corse a porté la couronne Miss France : il s'agit de Pauline Pô, élue lors de l'édition 1921. Depuis, aucune autre représentante de l'île n'a décroché le titre national.

La liste des dernières Miss Corse