Miss Corse : portrait de Sandra Bak, reine de beauté 2023

MISS CORSE 2023. La Corse a élu Sandra Bak comme représentante pour le prochain concours Miss France. Mais qui est la nouvelle reine de l'île de beauté ?

[Mis à jour le 29 août 2023 à 13h54] La Corse se prépare à la prochaine élection Miss France, prévue pour le 16 décembre au Zénith de Dijon. Et la représentante de l'île de beauté est déjà connue. Sandra Bak a été élue Miss Corse 2023 le 28 juillet dernier, lors d'une soirée qui s'est tenue à Porticcio.

Et ce n'était pas la première fois que les habitants de Corse pouvaient apercevoir Sandra Bak sur un podium. Elle avait en effet déjà participé à l'élection en 2020, "sur un coup de tête". Elle s'était alors classée première dauphine, comme elle le rappelle à Corse Matin. Depuis, la jeune femme de 22 ans a poursuivi ses études et, après avoir obtenu son master en métier de l'enseignement et de l'éducation, elle s'est représentée à l'élection.

Elle a été finalement élue Miss, même si, comme elle le raconte au micro de Corsenetinfo, le fait qu'elle ne soit pas originaire de l'île ne plaise pas à tout le monde. "Il y a eu quelques remarques sur mes origines, car je ne suis pas née en Corse et que mon nom de famille n'est pas d'origine corse. Mais pour moi, la Corse est mon chez-moi depuis que j'ai 6 mois, j'y ai grandi, fait mes études, et j'y vis depuis toujours. Je suis Corse de cœur, et c'est ce qui compte le plus pour moi". Voilà qui est dit.

Miss Corse est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante pour l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent pour devenir l'ambassadrice de l'île de beauté. Depuis la création du concours, une seule Miss Corse a porté la couronne Miss France : il s'agit de Pauline Pô, élue lors de l'édition 1921. Depuis, aucune autre représentante de l'île n'a décroché le titre national.

La liste des dernières Miss Corse