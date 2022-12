Miss Languedoc : Cameron Vallière se qualifie dans le top 15, portrait

MISS LANGUEDOC 2022. Cameron Vallière, qui porte l'écharpe de Miss Languedoc, fait partie des 15 finalistes de Miss France 2023.

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 23h34] Miss Languedoc, nommée Cameron Vallière, s'est qualifiée ce samedi 17 décembre 2022 parmi les 15 finalistes de Miss France. La jeune femme se rapproche ainsi un peu plus du prestigieux titre national. Et les téléspectateurs le remarqueront peut-être, mais la candidate de 23 ans porte un tatouage très symbolique à son poignet gauche : il s'agit de la date de décès de son père, qui a succombé des suites d'un accident de voiture en 2010 alors qu'elle n'avait que 10 ans. Rappelons en effet que les tatouages sont désormais autorisés par le Comité Miss France, ce qui a permis à la jeune femme originaire de Martigues (Bouches-du-Rhône) de se présenter cette année.

Professionnellement, la Miss Languedoc 2022 est déjà bien avancée avec en poche un Master 1 en psychologie sociale et environnementale. Aujourd'hui en année de césure, elle songe pour la rentrée prochaine à s'inscrire en marketing et communication à l'EFAP (Ecole des nouveaux métiers de la communication) de Paris. En parallèle, Cameron Vallière a développé récemment un projet en auto-entrepreneuse et en collaboration avec sa mère : sa propre marque de cosmétique bio baptisée Alba Paris, à base de lait d'ânesse. Elle compte la lancer après l'élection, si les Français ne la choisissent pas pour la représenter.

Elue à Beaucaire, la jeune Miss Languedoc 2022 s'est dit "tellement reconnaissante" le soir de son sacre. Sportive, Cameron Vallière a pratiqué la gymnastique rythmique et sportive pendant huit ans mais aussi le basketball pendant quatre années. Pour se préparer au concours, Cameron Vallière a repris ses bonnes habitudes en se fixant des séances de musculation. Notons que cette année exceptionnellement, la jeune femme représente uniquement le Languedoc, tandis que le Roussillon a sa propre candidate.

Miss Languedoc-Roussillon est un concours de beauté qui élit chaque année une candidate à l'élection nationale Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent chaque année dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements de l'Hérault, du Gard, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de la Lozère. Depuis le début de l'élection, quatre Miss Languedoc-Roussillon ont été élues Miss France : Madeleine Mourgues en 1930, Annie Garrigues en 1938, Myriam Stocco en 1971 et Alexandra Rosenfeld en 2006.

