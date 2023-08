Miss Languedoc : le portrait de Maxime Teissier

MISS LANGUEDOC 2023. Maxime Teissier a été choisie pour représenter le Languedoc à l'élection Miss France 2024. Mais qui est-elle ?

[Mis à jour le 29 août 2023 à 15h01] Maxime Teissier a été élue Miss Languedoc le 4 août 2023. Elle a ainsi décroché son ticket pour participer au concours Miss France, le 16 décembre prochain au Zénith de Dijon. Auprès de Midi-Libre, la nouvelle reine de beauté dit ne s'être absolument pas attendue à remporter la couronne régionale.

La nouvelle Miss Languedoc est âgée de 19 ans et vient de Montpellier. Si elle espère bien remporter la couronne Miss France, elle n'en oublie pas pour autant ses études. Elle est actuellement en troisième année d'études à l'école vétérinaire de Madrid. Elle compte bien obtenir son doctorat dans le but de devenir vétérinaire chirurgicale d'ici quelques années. Maxime Teissier se prépare déjà à concilier ses obligations de Miss avec ses études prenantes. En parallèle, la jeune femme est également cavalière et participe à plusieurs concours d'équitation.

Miss Languedoc est un concours de beauté qui élit chaque année une candidate à l'élection nationale Miss France. Avant l'année 2022, les candidates défilaient sous l'écharpe de Miss Languedoc-Roussillon. Plusieurs jeunes femmes se présentent chaque année dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements de l'Hérault, du Gard, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de la Lozère. Depuis le début de l'élection, quatre Miss Languedoc-Roussillon ont été élues Miss France : Madeleine Mourgues en 1930, Annie Garrigues en 1938, Myriam Stocco en 1971 et Alexandra Rosenfeld en 2006.

Liste des dernières Miss Languedoc