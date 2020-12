Miss Languedoc-Roussillon 2020 : le portrait d'Illana Barry

MISS LANGUEDOC ROUSSILLON - A 19 ans, Illana Barry, Miss Languedoc-Roussillon 2020 est candidate à l'élection de Miss France 2021 qui se tiendra le 19 décembre 2020 au Puy du Fou.

[Mis à jour le 17 décembre 2020 à 15h55] Illana Barry s'envole pour l'élection Miss France. La jeune femme de 19 ans, originaire d'Aigues-Mortes, a été élue le 1er août 2020 Miss Languedoc-Roussillon, à Beaucaire, face à 13 autres candidates. Une nouvelle réussite pour cette passionnée d'aviron qui avait été élue Miss Beaucaire le 13 juin 2020. Elle succède à Lucie Caussanel, qui portait le titre de Miss Languedoc 2019. Ses dauphines sont Noémie Besson et Alice Martineau. Après avoir obtenu un baccalauréat économique et social, Illana Barry poursuit ses études en première année de licence de gestion. Cette voie ne la satisfaisant pas, elle décide de s'inscrire en BTS de commerce international. N'ayant pas d'idée précise de métier à exercer dans le futur, elle aime le monde des grandes marques de luxe et celui de l'audiovisuel. Elle a notamment fait du mannequinat et des publicités vidéos lorsqu'elle avait 5 ans. Ce goût pour l'audiovisuel, Illana Barry le tient de son grand-père qui était cascadeur pour le cinéma. Son aventure dans le monde des Miss lui a permis de se décomplexer de sa grande taille. En mesurant 1,76 m la belle brune avait honte de porter des talons. L'aventure lui a permis de prendre confiance en elle ainsi que de s'ouvrir davantage aux autres. Elle est désormais prête pour décrocher le titre tant espéré de Miss France 2021.

Passionnée d'aviron, Illana Barry a commencé ce sport au collège à l'âge de 12 ans. Puis en seconde, elle a décroché avec son équipe un record du monde, dont les bénéfices ont été reversés à une association pour des enfants malades. Elle a également participé aux championnats de France en équipe universitaire, et s'est hissée à la deuxième marche du podium. Si la jeune femme est élue ce 19 décembre, sur la scène du Puy du Fou, elle aimerait s'engager contre les discriminations ethniques, une cause qui la touche particulièrement. A l'école maternelle, elle a elle-même subi des moqueries suite à sa peau bronzée. Lorsqu'elle a été élue Miss Languedoc-Roussillon, son comité l'avait également prévenue des possibilités de critiques, et cela n'a pas manqué. Illana Barry est aussi engagée pour une autre cause, car elle fait partie d'une une association qui vient en aide aux enfants diabétiques.

Miss Languedoc-Roussillon est un concours de beauté qui élit chaque année une candidate à l'élection nationale Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent chaque année dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements de l'Hérault, du Gard, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de la Lozère. Depuis le début de l'élection, quatre Miss Languedoc-Roussillon ont été élues Miss France : Madeleine Mourgues en 1930, Annie Garrigues en 1938, Myriam Stocco en 1971 et Alexandra Rosenfeld en 2006.

Lucie Caussanel a été élue Miss Languedoc-Roussillon en 2019. Originaire de Montblanc près de Béziers, la jeune femme de 18 ans a été inscrite au concours par ses sœurs, pour qu'elle prenne davantage confiance en elle. Après une première victoire, la candidate réussit toutes les étapes jusqu'à son élection Miss Languedoc-Roussillon. Lors de son sacre, elle a dû mettre entre parenthèse ses études de médecine. Lors de Miss France 2020, elle n'a pas été classée.

En 2018, Lola Brengues, 19 ans à l'époque, a représenté le Languedoc-Roussillon au concours Miss France 2019. Lors de l'élection nationale, elle s'est classée à la huitième place.

