Miss Languedoc-Roussillon 2021 : portrait de Marion Ratié

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h25] Marion Ratié va défiler en portant l'écharpe de Miss Languedoc-Roussillon à l'élection Miss France 2022 ce samedi 11 décembre 2021. Âgée de 20 ans, Marion Ratié est originaire du Gard, de la commune de Redessan plus précisément. Elle compte bien se classer parmi les 15 finalistes, ce qui n'avait pas eu lieu pour la région du sud de la France depuis 2018. Il semblerait d'ailleurs que son aventure ait bien débuté, puisque la jeune femme s'est classée dans le top 5 du test de culture générale, rapporte La Gazette de Nîmes.

La nouvelle Miss Languedoc-Roussillon 2021 est actuellement en troisième année d'études en classe préparatoire pour obtenir un diplôme de comptabilité et gestion. Elle se destine à devenir experte-comptable. Repérée par le comité régional, on lui a proposé à plusieurs reprises de se présenter au concours, avant qu'elle ne se décide à franchir le pas cette année.

Marion Ratié n'a pas hésité à lister ses loisirs et passions en interview à TV Mag. Miss Languedoc-Roussillon 2021 avoue aimer ls sports à sensation, les sports nautiques et la gastronomie. Elle révèle également avoir fait 15 ans de danse, classique et moderne, ce qu'elle estime être un atout pour la soirée Miss France. Marion Ratié sait déjà qu'elle cause elle compte défendre si elle est élue Miss France 2022 : elle compte sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein : "J'ai des personnes très proches de ma famille qui ont eu un cancer du sein, avoue-t-elle auprès de TV Mag. Je suis une femme et cette maladie touche la féminité dans son ensemble. Je pense que la notoriété d'une Miss France peut vraiment avoir un poids pour mettre en avant cette cause".

Miss Languedoc-Roussillon est un concours de beauté qui élit chaque année une candidate à l'élection nationale Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent chaque année dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des départements de l'Hérault, du Gard, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de la Lozère. Depuis le début de l'élection, quatre Miss Languedoc-Roussillon ont été élues Miss France : Madeleine Mourgues en 1930, Annie Garrigues en 1938, Myriam Stocco en 1971 et Alexandra Rosenfeld en 2006.

