Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy 2022 : qui est Inès Tessier ?

MISS SAINT-MARTIN SAINT-BARTHELEMY. Saint-Martin et Saint-Barthelemy sont de retour dans la compétition Miss France et très fiers de nous présenter leur Miss : Inès Tessier. On vous dit tout sur la jeune femme !

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 17h20] Grâce à Inès Tessier, Saint-Martin et Saint Barthelemy sont de retour au concours Miss France 2023 et ne répondront plus aux abonnés absents. Élue le 29 juillet 2022, la jeune femme compte bien défendre becs et ongles sa région et, qui sait, se hisser en tête du podium lors du concours Miss France qui se tiendra le 17 décembre prochain à Châteauroux.

Inès Tessier est âgée de 19 ans et une chose est certaine : cette Miss Saint Martin Saint Barthelemy 2022 est une artiste. Alors qu'elle étudie le cinéma à Montréal, la jeune femme se passionne pour l'art… Et le sport ! Passionnée et créative, mais aussi engagée, Ines Tessier prend la cause environnementale très à cœur, tout comme la défense des droits des femmes. Si elle vit actuellement au Canada, ses îles lui sont chères et elle souhaite encourager leur développement économique et social et promouvoir leur culture. Une chose est certaine Miss Saint Martin Saint Barthelemy 2022 aura des choses à dire lors de l'élection Miss France 2023 diffusée en direct sur TF1.

Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des deux îles. Depuis la création du concours national, aucune Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy n'a été élue Miss France.

Liste des dernières Miss Saint-Martin Saint-Barthelemy