Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy : pourquoi Inès Tessier a quitté l'île à 14 ans

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 20h50] Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ne sont pas représentées chaque année au concours Miss France. Cette année, c'est le cas et la région a fait son choix le 29 juillet dernier avec pour objectif de briller à nouveau au concours national de Miss France 2023. C'est la jeune Inès Tessier, âgée de 19 ans, qui a été choisie pour reprendre l'écharpe et la couronne de Miss Saint-Martin Saint-Barthélémy 2022. Elle espère aller loin lors du concours de beauté organisé le 17 décembre à Châteauroux.

Inès Tessier est âgée de 19 ans et une chose est certaine : cette Miss Saint Martin Saint Barthelemy 2022 est une artiste. Alors qu'elle étudie le cinéma à Montréal, la jeune femme se passionne pour l'art… Et le sport ! Passionnée et créative, mais aussi engagée, Ines Tessier prend la cause environnementale très à cœur, tout comme la défense des droits des femmes. Si elle vit actuellement au Canada, ses îles lui sont chères et elle souhaite encourager leur développement économique et social et promouvoir leur culture. Une chose est certaine Miss Saint Martin Saint Barthelemy 2022 aura des choses à dire lors de l'élection Miss France 2023 diffusée en direct sur TF1.

Inès Tessier a été confrontée très tôt au fait de devoir quitter l'île de Saint-Barthélémy et le foyer familial. C'est en effet pour poursuivre ses études qu'elle a dû se rendre en métropole comme elle l'a expliqué à nos confrères du Figaro TV Mag. "J'ai dû quitter Saint-Barthélemy à l'âge de 14 ans parce qu'il n'y a pas de lycée là-bas. J'ai poursuivi mes études à Bordeaux avec le bac et une année de prépa en art puis j'ai pris la direction de Montréal au Canada pour intégrer une école de cinéma. J'ai bien vécu de devoir quitter très jeune le foyer familial, j'étais en internat et cela m'a appris à être autonome très rapidement. J'ai une maturité que les filles de mon âge n'ont peut-être pas."

Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy est un concours de beauté qui a pour but d'élire chaque année une candidate au concours Miss France. Plusieurs jeunes femmes candidatent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice des deux îles. Depuis la création du concours national, aucune Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy n'a été élue Miss France.

