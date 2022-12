Indira Ampiot : portrait de la nouvelle Miss France 2023

Miss France 2023 : Indira Ampiot gagnante, le classement complet

MISS FRANCE. La passation a eu lieu ce samedi soir : Diane Leyre a couronné Miss France 2023 à Châteauroux et c'est Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, qui a été sacrée grande gagnante de l'élection. Revivez la soirée et apprenez-en plus sur la reine de beauté dans notre direct.