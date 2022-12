Indira Ampiot : qui est la nouvelle Miss France 2023 ?

MISS FRANCE 2023 Indira Ampiot, qui portait l'écharpe de Miss Guadeloupe, a été élue Miss France 2023 ce samedi 17 décembre. Parcours professionnel, loisirs, voici tout ce qu'il faut savoir sur la reine de beauté.

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 01h02] Miss Guadeloupe est la nouvelle Miss France . Indira Ampiot a réussi à attirer l'attention du public et du jury ce samedi 17 décembre 2022. En larmes, elle a reçu le titre de reine de beauté 2023 et a reçu sa couronne des mains de Diane Leyre, à qui elle succède. La jeune femme de 18 ans espère d'ailleurs remporter, un jour peut-être, la couronne de Miss Univers, comme elle a pu le mentionner en interview auprès de Paris-Match : "L'élection de Miss France offre également de nombreuses opportunités. C'est un excellent levier de communication car elle permet de mettre en lumière des projets qui nous tiennent à coeur. Des projets que je souhaiterais porter jusqu'à l'élection de Miss Univers si je suis élue."

Sa motivation pour devenir Miss France, Indira Ampiot la puisait auprès de sa première supportrice, sa maman, qui a elle-même marqué le jury de Miss Guadeloupe puisqu'elle a été élue Première Dauphine en 1998. Ce soutien de taille promettait déjà de la porter loin dans ce concours qu'elle voyait comme une opportunité de faire rayonner son île. "J'ai la volonté de réussir le dessein de représenter notre belle île et j'ai conscience des responsabilités" a-t-elle affirmé sur Instagram. De quoi lui assurer une victoire ?

Miss Guadeloupe est l'une des plus jeunes candidates de la promotion Miss France 2023. Inscrite en licence de communication, Indira Ampiot commencera les cours en janvier, sauf si l'élection Miss France 2023 lui réserve un autre destin. Objectif professionnel de la reine de beauté ? Devenir directrice artistique dans le milieu de la publicité. Un rêve pour celle qui adore dessiner et se passionne pour le design. A ses heures perdues, Indira Amiot aime aussi chanter. Ses jolis traits rappellent d'ailleurs à certains ceux d'une célèbre chanteuse et lui ont déjà valu le surnom de "Rihanna de la Basse-Terre".

Miss Guadeloupe est un concours de beauté qui élit chaque année une candidate pour Miss France. Plusieurs jeunes filles de l'archipel des Dom-Tom se présentent à ce concours régional pour devenir les ambassadrices du département. Depuis la création du concours, quatre Miss Guadeloupe ont été élues Miss France : Véronique de la Cruz en 1993, Corinne Coman en 2003, Clémence Botino en 2020 et Indira Ampiot en 2022. C'est le neuvième comité régional qui a remporté le plus de fois Miss France.

La liste des dernières Miss Guadeloupe