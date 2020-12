Miss Guadeloupe 2020 : Kenza Andreze-Louison parmi les 15 finalistes

MISS GUADELOUPE - Kenza Andrèze-Louison qui porte l'écharpe de Miss Guadeloupe pour ce concours, fait partie du top 15 de l'élection Miss France 2021.

[Mis à jour le 19 décembre 2020 à 23h09] Miss Guadeloupe s'est qualifiée ce samedi 19 décembre 2020 pour la seconde étape de l'élection Miss France. En effet, Kenza Andreze-Louison fait partie des 15 finalistes encore en lice pour le titre. C'est le jury qui avait présélectionné les candidates qui pouvait poursuivre la compétition en amont de la grande soirée au Puy du Fou. L'actuelle Miss Guadeloupe étudie actuellement les géosciences à l'université des Antilles. A 20 ans, elle ambitionne déjà de travailler dans le monde de l'astronomie, l'une de ses grandes passions. Cette intellectuelle est également passionnée de documentaires, appréciant ceux sur l'astronomie donc, mais aussi la mythologie, l'archéologie et les anciennes civilisations.

Curieuse du monde qui l'entoure, elle se définit comme quelqu'un de très déterminé dans tout ce qu'elle entreprend, "j'y mets toute mon énergie". La jeune femme a dénoncé lors de l'élection régionale les inégalités en matière d'éducation, elle qui vient d'un milieu défavorisé. C'est cette cause qu'elle compte désormais défendre pour "participer à faire évoluer les choses". Elle est également engagée pour l'outre-mer, puisqu'elle fait partie d'une association, nommée A présent, dont le but est de rassembler des gens d'outre-mer afin de réfléchir aux problématiques de leurs territoires et de trouver des solutions dans une ambiance de partage culturel.

Miss Guadeloupe est un concours de beauté qui élit chaque année une candidate pour Miss France. Plusieurs jeunes filles de l'archipel des Dom-Tom se présentent à ce concours régional pour devenir les ambassadrices du département. Depuis la création du concours, trois Miss Guadeloupe ont été élues Miss France : Véronique de la Cruz en 1993, Corinne Coman en 2003 et Clémence Botino en 2020. C'est le neuvième comité régional qui a remporté le plus de fois Miss France.

En 2019, Clémence Botino a non seulement été élue Miss Guadeloupe, mais également Miss France 2020. Elle a devancé Miss Provence avec 31,95% des votes contre 30,66%. Elue Miss Guadeloupe au début du mois d'août 2019, Clémence Botino était étudiante en histoire de l'art. Le jour de son élection, Clémence Botino avait 22 ans. A noter par ailleurs qu'elle a obtenu la meilleure note au test de culture générale du concours Miss France avec 17,5/20.

En 2018, c'était Ophélie Mezino qui avait été élue Miss Guadeloupe. A 19 ans, cette étudiante en Ingénierie Chimie montrait déjà de l'ambition, désireuse de créer sa propre marque de cosmétiques. Mais au-delà de ses objectifs professionnels, Ophély Mezino milite pour une cause particulière. Sa situation de CODA lui a demandé de nombreux efforts et "qui a dirigé sa vie". La candidate était marraine de l'association Bébian un autre monde. Elle aide les personnes atteintes de surdité à avoir accès aux médias et aux services quotidiens. Lors de Miss France 2019, Ophély Mezino s'est classée 1ere dauphine. Elle est également 1ere dauphine de Miss Monde 2019.

