Miss Guadeloupe 2021 : Ludivine Edmond élue, son portrait

MISS GUADELOUPE - Ludivine Edmond, 20 ans, a été choisie pour représenter la Guadeloupe lors de l'élection Miss France 2022.

[Mis à jour le 27 août 2021 à 12h09] Depuis le 6 août 2021, la Guadeloupe a trouvé sa représentante à l'élection Miss France 2022. Ludivine Edmond, 20 ans, a été élue pour représenter les îles des Caraïbes au concours de beauté national, qui devrait se tenir à la fin de l'année. Miss Guadeloupe 2021 est originaire de Gourbeyre, et étudie actuellement dans le secteur de la comptabilité et la gestion.

Ludivine Edmond espère dans quelques années devenir gestionnaire de patrimoine. Mais ce ne sont pas ses ambitions professionnels mais davantage son éloquence et son discours qui a séduit le public et l'a poussé à l'élire Miss Guadeloupe 2021. La jeune femme a en effet prôné la reconnaissance de la beauté noire, "militant pour la démocratisation de la beauté noire et l'acceptation de nos différences comme une richesse universelle".

Félicitations à Ludivine Edmon élue Miss Guadeloupe 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/Yxzhp1X8BH — Miss France (@MissFrance) August 7, 2021

Miss Guadeloupe est un concours de beauté qui élit chaque année une candidate pour Miss France. Plusieurs jeunes filles de l'archipel des Dom-Tom se présentent à ce concours régional pour devenir les ambassadrices du département. Depuis la création du concours, trois Miss Guadeloupe ont été élues Miss France : Véronique de la Cruz en 1993, Corinne Coman en 2003 et Clémence Botino en 2020. C'est le neuvième comité régional qui a remporté le plus de fois Miss France.

En 2020, Kenza Andreze-Louison représentait la Guadeloupe à l'élection Miss France. Âgée de 20 ans lors de l'élection, elle ambitionnait de travailler dans le monde de l'astronomie, l'une de ses grandes passions. Elle s'est classée dans le top 15 lors de l'élection Miss France 2021.

En 2019, Clémence Botino a non seulement été élue Miss Guadeloupe, mais également Miss France 2020. Elle a devancé Miss Provence avec 31,95% des votes contre 30,66%. Elue Miss Guadeloupe au début du mois d'août 2019, Clémence Botino était étudiante en histoire de l'art. Le jour de son élection, Clémence Botino avait 22 ans. A noter par ailleurs qu'elle a obtenu la meilleure note au test de culture générale du concours Miss France avec 17,5/20.

En 2018, c'était Ophélie Mezino qui avait été élue Miss Guadeloupe. A 19 ans, cette étudiante en Ingénierie Chimie montrait déjà de l'ambition, désireuse de créer sa propre marque de cosmétiques. Mais au-delà de ses objectifs professionnels, Ophély Mezino milite pour une cause particulière. Sa situation de CODA lui a demandé de nombreux efforts et "qui a dirigé sa vie". La candidate était marraine de l'association Bébian un autre monde. Elle aide les personnes atteintes de surdité à avoir accès aux médias et aux services quotidiens. Lors de Miss France 2019, Ophély Mezino s'est classée 1ere dauphine. Elle est également 1ere dauphine de Miss Monde 2019.