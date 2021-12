Miss Guadeloupe 2021 : qui est Ludivine Edmond ? Portrait

MISS GUADELOUPE. Ludivine Edmond représente fièrement la Guadeloupe pour l'élection Miss France 2022. Portrait de Miss Guadeloupe 2021.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h32] Ludivine Edmond a été élue Miss Guadeloupe le 6 août dernier. Elle fait partie des 29 candidates au titre de Miss France 2022, dont l'élection se tient le 11 décembre 2021 à Caen. La jeune femme de 20 ans porte donc les couleurs des îles des Caraïbes. Originaire de Gourbeyre, elle étudie actuellement dans le secteur de la comptabilité et la gestion.

Ludivine Edmond espère dans quelques années devenir gestionnaire de patrimoine, après avoir débuté des études de médecine en 2018. Mais ce ne sont pas ses ambitions professionnels mais davantage son éloquence et son discours qui a séduit le public et l'a poussé à l'élire Miss Guadeloupe 2021. La jeune femme a en effet prôné la reconnaissance de la beauté noire, "militant pour la démocratisation de la beauté noire et l'acceptation de nos différences comme une richesse universelle".

Côté loisirs, Miss Guadeloupe 2021 ne cache pas son attrait pour la pâtisserie. Elle révèle dans les colonnes de TV Mag que c'est une tradition héritée de sa famille, et de la passion de sa grand-mère notamment. "C'est une activité qui nous rassemble au sein de notre foyer. Je fais beaucoup d'ateliers de pâtisserie avec mon petit frère et ma petite sœur. C'est à la fois le plaisir de découvrir, de créer et c'est évidemment de la gourmandise aussi". Ludivine Edmond a également cité son amour pour la musique et pour les séries comme passe-temps.

Miss Guadeloupe est un concours de beauté qui élit chaque année une candidate pour Miss France. Plusieurs jeunes filles de l'archipel des Dom-Tom se présentent à ce concours régional pour devenir les ambassadrices du département. Depuis la création du concours, trois Miss Guadeloupe ont été élues Miss France : Véronique de la Cruz en 1993, Corinne Coman en 2003 et Clémence Botino en 2020. C'est le neuvième comité régional qui a remporté le plus de fois Miss France.

