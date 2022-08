Miss Guadeloupe 2022 : Indira Ampiot élue, qui est-elle ?

MISS GUADELOUPE. Indira Ampiot a été élue Miss Guadeloupe en juillet 2022. Elle participera donc à la prochaine élection Miss France, en décembre prochain. Tout savoir sur la candidate.

[Mis à jour le 30 août 2022 à 15h22] Deux ans après la victoire de Clémence Botino, la Guadeloupe obtiendra-t-elle une nouvelle fois la couronne Miss France ? Le comité régional compte en tout cas sur la candidature de Indira Ampiot pour remporter la victoire en décembre prochain, lors de l'élection 2023 qui se tiendra à Châteauroux. La jeune femme a été élue le 27 juillet dernier, lors d'une compétition s'est tenue dans la ville du Gosier.

Miss Guadeloupe est âgée de seulement 18 ans, et sera ainsi l'une des plus jeunes candidates de la promotion Miss France 2023. Côté professionnel, Indira Ampiot envisage de se tourner vers des études de communication. "J'ai la volonté de réussir, le dessein de représenter notre belle île et j'ai la conscience des responsabilités", a déclaré la candidate lors d'une vidéo de présentation publiée sur Instagram. Cela sera-t-il suffisant pour lui assurer la victoire en décembre prochain ?

Miss Guadeloupe est un concours de beauté qui élit chaque année une candidate pour Miss France. Plusieurs jeunes filles de l'archipel des Dom-Tom se présentent à ce concours régional pour devenir les ambassadrices du département. Depuis la création du concours, trois Miss Guadeloupe ont été élues Miss France : Véronique de la Cruz en 1993, Corinne Coman en 2003 et Clémence Botino en 2020. C'est le neuvième comité régional qui a remporté le plus de fois Miss France.

