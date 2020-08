Marie-France éliminée de Koh Lanta : "J'étais vexée" [INTERVIEW]

Eliminée dès le premier conseil dans Koh Lanta Les 4 Terres, Marie-France se livre sur son aventure dans une interview pour Linternaute.com

Intégrée à l'équipe violette représentant de la région Nord dans Koh Lanta les 4 Terres, Marie-France a fait les frais du premier conseil d'élimination de la saison. Avec 5 voix contre elle, la vendeuse en boucherie de 49 ans est donc la première candidate à quitter l'aventure. Jointe par téléphone, elle a accepté de répondre à nos questions sur sa courte aventure. Elle y évoque notamment son manque d'affinité avec Angélique mais aussi ses paroles, qu'elle juge maintenant trop dures, au sujet du stratège Adrien.

Vous avez des regrets d'être partie si tôt de Koh Lanta ?

Des regrets, non parce que je suis restée la personne que j'étais dans Koh Lanta. Ça reste un jeu. Je savais déjà que si on perdait l'épreuve d'immunité, ça se passerait comme ça. Pour moi, comme je le dis dans l'épisode, c'était une question de logique puisqu'on a vu Angélique et Lola, deux petites jeunes soudées, et puis les trois hommes, on en a besoin pour construire la cabane. Quelque part, dès qu'on est arrivé, je me suis dit "Ah, premier conseil c'est moi qui sors." Pas de chance ! J'y ai cru jusqu'au bout parce que pendant l'épreuve, on n'était pas à la ramasse, hein ! On était quand même dans les premiers. Voilà, mon élimination a été une surprise sans en être une.

Pensez-vous que votre âge a été déterminant dans votre élimination ?

Je ne vais pas dire que c'est spécifiquement mon âge mais j'ai une condition physique d'une nana qui fait du sport pour entretenir sa cinquantaine, on est bien d'accord. Je ne suis pas une sportive de haut niveau. Dans Koh Lanta, les plus vieux sont quand même dans la ligne de mire. Si j'avais eu vingt ans de moins et une condition physique autre, je serais peut-être restée dans le jeu. J'aurais peut-être eu plus de chances en tout cas.

On a pu noter une petite crispation entre vous et Angélique. Que s'est-il passé ?

En fait, il ne s'est rien passé de particulier, on ne s'est pas disputé. Simplement, on n'a pas pris le temps de se connaître. Le temps est quand même assez court. Moi, je mets beaucoup de barrières par rapport aux gens. Angélique en met peut-être aussi. Lola et Fabrice sont venus me voir tout de suite. Il y a juste ce petit côté qui m'a énervée quand on parlait, elle répondait toujours "Oui, moi aussi." J'ai trouvé qu'elle en faisait un peu des tonnes. Mais c'est sa personnalité, je peux pas lui en vouloir. C'est simplement la personne avec qui j'avais le moins d'affinités. Si je m'étais entendue avec elle, j'aurais peut-être voté contre Fabrice parce que c'était un des plus vieux. J'ai vraiment fonctionné par affinité.

Avez-vous été surprise que toute l'équipe vote contre vous lors du conseil ?

Non, pas du tout. On en avait déjà un peu parlé entre nous. Adrien est venu me voir plusieurs fois en me disant "Attends, on va faire sauter Angélique" et après il me dit "Désolé, Fabrice il veut plus". A un moment donné, je leur ai dit "Faites votre vie, faites ce que vous avez à faire et basta." Je savais que c'était pour moi, à moins d'un revirement de situation. Je peux vous dire que même si j'avais pas de montre, j'ai cherché le collier d'immunité pendant des heures !

A la fin de l'épisode, vous ciblez Adrien en disant que c'est l'homme à abattre. Pourquoi ?

Mes paroles ont peut-être été un peu fortes quand même. Quand Denis dit que je pars vexée, il a vraiment mis le doigt dessus parce que je pars pas fâchée mais je pars vexée. C'est vexant parce qu'on ne prépare Koh Lanta en quinze jours, c'est une préparation des mois à l'avance. Faut comprendre que je l'avais un peu mauvaise. Quand je dis que c'est l'homme à abattre, à mon avis je le dis sous le coup de la vexation parce qu'Adrien c'est vraiment quelqu'un de super sympa. Moi, j'étais dans mon jeu avec ma façon de voir, lui il était dans son jeu. Sa stratégie, c'est sa façon à lui de faire son jeu.

Avec la distance, vous ne lui en voulez plus ?

Non, pas du tout. Grand Dieu, pas du tout !

Qu'est-ce que vous retiendrez de votre aventure dans Koh Lanta ?

J'en retiens que du positif même si je n'ai pas eu l'occasion d'y rester longtemps. Sur le peu de temps que je suis restée, j'avais vraiment trouvé une paix intérieure là-bas. J'ai rencontré des gens chouettes avec qui je m'entends bien mais j'étais pas partie pour me faire des potes. Pour une fois dans ma vie, qui n'a pas été facile, je pense que, grâce à Koh Lanta, je sais maintenant ce que c'est que de lâcher prise.

