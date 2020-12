Miss Aquitaine 2020 : qui est Leïla Veslard, la benjamine du concours ?

MISS AQUITAINE - Leïla Veslard a été élue Miss Aquitaine le 29 août 2020. Âgée de seulement 18 ans, elle est la plus jeune candidate de l'édition 2021. Portrait.

[Mis à jour le 15 décembre 2020 à 16h37] L'Aquitaine a trouvé sa nouvelle représentante pour le concours Miss France. Leïla Veslard a été élue Miss Aquitaine le 29 août 2020, à Anglet. Auparavant, elle avait été élue Miss Périgord ce même-mois. Elle succède ainsi à Justine Delmas et portera l'écharpe de sa région lors de l'élection nationale, le samedi 19 décembre 2020. La jeune femme est âgée de seulement 18 ans, et se présente comme la benjamine de l'édition 2021. Originaire du Périgord, Leïla Veslard vient tout juste d'obtenir un baccalauréat littéraire avec mention par correspondance. Elle a fait le choix de l'école par correspondance à partir du CM1, afin de voir ses parents, tous deux musiciens, plus souvent mais également parce qu'elle a été victime de harcèlement scolaire car elle était en surpoids. D'ailleurs, si elle est élue Miss France, elle aimerait "défendre les enfants en souffrance en règle générale" et notamment face au harcèlement scolaire.

Miss Aquitaine ne s'illustre pas uniquement sur les podiums, puisqu'elle est également chanteuse et danseuse professionnelle. Baignée dans l'univers artistique depuis petite, elle a exercé le chant, la batterie, l'accordéon et la guitare mais s'est rendu compte que le chant était ce qu'elle préférait et elle est ainsi devenue chanteuse professionnelle à l'âge de 16 ans. Dans les colonnes du Figaro, Leïla Veslard avoue qu'elle aimerait participer à une comédie musicale. Elle est également adepte de mode, comme le révèle Sud Ouest. Habituée à la scène, la jeune femme est heureuse que le concours se déroule au Puy du Fou car, comme elle l'a expliqué au Figaro, lorsqu'elle a visité le parc il y a 4 ans, elle avait dit à sa mère pendant le spectacle Richelieu "je rêverais d'être un jour sur cette scène". Son rêve va donc devenir réalité, puisque c'est sur cette même scène que les candidates disputeront le titre de Miss France 2021 le 19 décembre.

Miss Aquitaine est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Gironde, du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Depuis la création de son comité, l'Aquitaine a remporté six fois Miss France, se hissant comme la quatrième région à avoir remporté le plus de fois le concours tout comme l'Alsace et la Bretagne. La première Miss Aquitaine à avoir remporté Miss France est Agnès Souret en 1920. Elle a été suivie par Josiane Pouy en 1952, Frédérique Leroy en 1983, Peggy Zlotkowski en 1989, Gaëlle Voiry en 1990 et Mélody Vilbert en 1995. Cela fait donc 25 ans que Miss Aquitaine n'a pas remporté Miss France.

En 2019, Justine Delmas avait été élue Miss Aquitaine. La jeune femme de 21 ans n'en était d'ailleurs pas à sa première tentative puisqu'elle avait tenté de remporter le titre une première fois en 2016, sans succès, avant de retenter sa chance. La troisième tentative sera finalement la bonne pour l'étudiante en droit originaire de Saint-Sauveur de Bergerac. Lors de Miss France 2020, elle s'est classée à la quatorzième place.

En 2018, Carla Bonnesso a été choisie pour représenter l'Aquitaine à Miss France. Miss Aquitaine 2018 était originaire de Dax, âgée de 20 ans. Lors de l'élection nationale, elle s'est finalement classée à la onzième place. Malheureusement, elle s'est fait remarquée autrement, puis que lorsque des coulisses de l'émission TF1 ont été tournées en direct, on a pu apercevoir à l'écran Miss Aquitaine 2018 filmée à son insu seins nus avec Miss Corse.

Miss France 2021 - au programme TV en décembre 2020