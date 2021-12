Miss Aquitaine 2021 : études, loisirs... qui est Ambre Andrieu ?

MISS AQUITAINE. Ambre Andrieu porte l'écharpe de Miss Aquitaine pour le concours Miss France 2022. Son portrait.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h05] Ambre Andrieu représente l'Aquitaine pour le concours Miss France 2022, qui se tient le 11 décembre 2021 au Zénith de Caen. A 23 ans, elle a été élue Miss Aquitaine le 5 septembre dernier, au cours d'une élection qui s'est déroulée à Bordeaux. Etudiante en école d'ingénieurs, elle terminera bientôt sa dernière année d'études, selon des informations de Sud Ouest. Elle garde tout de même ses horizons professionnels ouverts : communication dans la télévision ou commerciale dans le cosmétique, l'étudiante garde ses horizons ouverts. En parallèle, elle travaille comme mannequin.

Originaire de l'Aveyron, Ambre Andrieu habite depuis plusieurs années à Bordeaux. Côté loisirs, Miss Aquitaine ne cache pas qu'elle est passionnée autant de séries que de musique classique, pratiquant elle-même deux instruments : le violon et le piano. Ce n'était pas la première fois qu'Ambre Andrieu tentait sa chance à l'élection Miss Aquitaine. Il s'agit là de sa troisième tentative, après deux essais manqués alors qu'elle avait 18 et 19 ans. "Ces deux premières expériences avaient tout de même été enrichissantes et m'avaient permis de me challenger", se souvient-elle dans une interview à TV Mag. Le troisième essai aura été concluant, et lui a permis de se rapprocher un peu plus du rêve de Miss France.

Miss Aquitaine est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Gironde, du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Depuis la création de son comité, l'Aquitaine a remporté six fois Miss France, se hissant comme la quatrième région à avoir remporté le plus de fois le concours tout comme l'Alsace et la Bretagne. La première Miss Aquitaine à avoir remporté Miss France est Agnès Souret en 1920. Elle a été suivie par Josiane Pouy en 1952, Frédérique Leroy en 1983, Peggy Zlotkowski en 1989, Gaëlle Voiry en 1990 et Mélody Vilbert en 1995. Cela fait donc plus de 25 ans que Miss Aquitaine n'a pas remporté Miss France.

La liste des dernières Miss Aquitaine