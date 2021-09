Miss Aquitaine 2021 : qui est Ambre Andrieu ? Portrait

MISS AQUITAINE. Ambre Andrieu est la nouvelle Miss Aquitaine 2021. Elle est l'une des candidates à l'écharpe Miss France 2022L

[Mis à jour le 21 septembre 2021 à 14h24] L'Aquitaine connaît le nom et le visage de sa prochaine représentante à l'élection Miss France 2022. Ambre Andrieu a reçu l'écharpe de Miss Aquitaine le 5 septembre dernier, au cours d'une cérémonie organisée à Bordeaux. Elle fait donc partie des candidats en lice pour le prochain concours de beauté national, prévu le 11 décembre 2021 à Caen.

Miss Aquitaine est une étudiante de 22 ans. Elle étudie en école d'ingénieurs, et terminera sa dernière année prochainement, nous apprend Sud Ouest. Originaire de Bordeaux, Ambre Andrieu pense que c'est son "attitude et [son] dynamisme qui [lui] ont permis de remporter la couronne" de Miss Aquitaine. Il faudra attendre quelques mois avant de savoir si ces qualités seront suffisantes pour remporter l'élection Miss France, puisqu'aucune représentante de la région bordelaise n'a remporté la couronne nationale en plus de 25 ans.

Félicitations à Ambre Andrieu élue Miss Aquitaine 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/vh0AV0IXlY — Miss France (@MissFrance) September 5, 2021

Miss Aquitaine est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Gironde, du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Depuis la création de son comité, l'Aquitaine a remporté six fois Miss France, se hissant comme la quatrième région à avoir remporté le plus de fois le concours tout comme l'Alsace et la Bretagne. La première Miss Aquitaine à avoir remporté Miss France est Agnès Souret en 1920. Elle a été suivie par Josiane Pouy en 1952, Frédérique Leroy en 1983, Peggy Zlotkowski en 1989, Gaëlle Voiry en 1990 et Mélody Vilbert en 1995. Cela fait donc plus de 25 ans que Miss Aquitaine n'a pas remporté Miss France.

En 2020, Leïla Veslard, 18 ans, était la représentante de l'Aquitaine à l'élection Miss France. Au vue de son âge, Leïla Veslard suivait tout naturellement des études, venant d'obtenir son baccalauréat littéraire avec mention, mais par correspondance, au moment de son sacre. Miss Aquitaine 2020 était également chanteuse et danseuse professionnelle. Lors de l'élection Miss France 2021, elle a terminé 11e du classement.

En 2019, Justine Delmas avait été élue Miss Aquitaine. La jeune femme de 21 ans n'en était d'ailleurs pas à sa première tentative puisqu'elle avait tenté de remporter le titre une première fois en 2016, sans succès, avant de retenter sa chance. La troisième tentative sera finalement la bonne pour l'étudiante en droit originaire de Saint-Sauveur de Bergerac. Lors de Miss France 2020, elle s'est classée à la quatorzième place.

En 2018, Carla Bonnesso a été choisie pour représenter l'Aquitaine à Miss France. Miss Aquitaine 2018 était originaire de Dax, âgée de 20 ans. Lors de l'élection nationale, elle s'est finalement classée à la onzième place. Malheureusement, elle s'est fait remarquée autrement, puis que lorsque des coulisses de l'émission TF1 ont été tournées en direct, on a pu apercevoir à l'écran Miss Aquitaine 2018 filmée à son insu seins nus avec Miss Corse.