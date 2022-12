Miss Aquitaine 2022 : Orianne Galvez-Soto, la candidate habituée des concours

MISS AQUITAINE. Le 2 octobre dernier, l'Aquitaine a élu Orianne Galvez-Soto pour représenter la région au concours Miss France 2023. Découvrez son portrait.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 13h56] Sacrée Miss Bordeaux en début d'année, Orianne Galvez-Soto a été élue Miss Aquitaine le 2 octobre 2022. Elle portera donc l'écharpe de sa région lors de l'élection de Miss France 2023, qui se déroulera le 17 décembre à Châteauroux et sera retransmise en direct sur TF1. Les attentes sont grandes puisque, pour rappel, l'Aquitaine n'a pas remporté la couronne depuis plus de 25 ans.

Originaire d'Haïti, Orianne Galvez-Soto a grandi dans le Périgord après avoir été adoptée à l'âge de 7 mois. Cette jeune femme de 23 ans, maquilleuse de métier et directrice artistique d'une jeune marque de bijoux haut de gamme, se décrit comme souriante et attentive aux autres. Cette ancienne championne régionale de judo se dit passionnée de mode et de danse. De nature aventurière, la reine de beauté a aussi confié sur Instagram qu'elle était passionnée de voyages et qu'elle avait visité entre autres le Mexique, la Hongrie, la Jordanie ou encore la Lituanie.

Habituée des concours de beauté, Orianne Galvez-Soto n'en est pas à son premier coup d'essai. Elle a remporté le titre de Miss Périgord en 2017 et a été élue première dauphine de Miss Aquitaine en 2020. Jamais deux sans trois pourrait-on dire puisque cette année, après avoir été élue Miss Bordeaux en février, Orianne Galvez-Soto a enfin pu revêtir l'écharpe lui permettant de représenter sa région au niveau national et de tenter de remporter le titre de Miss France 2023. Orianne Galvez-Soto succèdera-t-elle à Mélody Vilbert, la dernière Miss Aquitaine couronnée Miss France en 1995 ?

En savoir plus

Miss Aquitaine est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Gironde, du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Depuis la création de son comité, l'Aquitaine a remporté six fois Miss France, se hissant comme la quatrième région à avoir remporté le plus de fois le concours tout comme l'Alsace et la Bretagne. La première Miss Aquitaine à avoir remporté Miss France est Agnès Souret en 1920. Elle a été suivie par Josiane Pouy en 1952, Frédérique Leroy en 1983, Peggy Zlotkowski en 1989, Gaëlle Voiry en 1990 et Mélody Vilbert en 1995. Cela fait donc plus de 25 ans que Miss Aquitaine n'a pas remporté Miss France.

La liste des dernières Miss Aquitaine