Miss Poitou-Charentes 2020 : qui est Justine Dubois ? Son portrait

MISS POITOU-CHARENTES - Tout comme sa soeur avant elle, Justine Dubois a participé à l'élection de Miss Poitou-Charentes. Avec succès, puisque la jeune femme est désormais en route pour Miss France 2021.

[Mis à jour le 16 décembre 2020 à 16h43] Le 29 août dernier, Justine Dubois s'est imposé lors de l'élection Miss Poitou-Charentes et a remporté l'écharpe de son élection. Elle la portera fièrement lors du concours Miss France 2021, qui se tient le samedi 19 décembre au Puy du Fou. Une forme de revanche pour la jeune femme, qui marche dans les pas de sa soeur : son aînée avait tenté elle aussi l'aventure Miss Poitou-Charentes deux ans plus tôt, sans succès. "Elle m'avait demandé de réaliser notre rêve en me lançant à mon tour", a confié la reine de beauté dans les colonnes de TV Mag avant le grand soir de l'élection nationale.

Originaire d'Angoulême, Justine Dubois est âgée de 24 ans. Elle vient en effet de terminer ses études en décrochant un master en achats internationaux. Elle a choisi ce domaine d'étude "car il demande rigueur, persévérance et aussi beaucoup de relations humaines", a-t-elle expliqué le soir de son sacre, rapporte Purepeople. La jeune femme avait déjà tentée l'aventure de Miss en se présentant pour Miss Aquitaine en 2018, terminant première dauphine. Aujourd'hui, la candidate compte bien aller jusqu'au bout : "Cette année, j'ai réussi à trouver le juste milieu en étant plus authentique. Je suis quelqu'un de persévérant, positif et empathique".

Au-delà de ses études, Justine Dubois semble déjà se détacher par ses projets. "Je suis une personne qui tient ses engagements et engagée", expliquait-elle le soir de son sacre Miss Poitou Charentes. Mais ne lui demandez pas qu'elle est la cause qu'elle compte défendre : "En tant que miss, mon rôle n'est pas de défendre une cause qui me tient à cœur mais plutôt de mettre en avant chaque association, a-t-elle confié, toujours à TV Mag Je trouve un peu injuste de mettre en avant une seule cause alors que toutes ont leur importance." La nouvelle Miss Poitou-Charentes s'est toutefois illustré par la création en 2019 d'une exposition dénonçant le harcèlement de rue, "T'as vu comme elle était habillée", qui s'est tenue à Angoulême.

Miss Poitou-Charentes est un concours qui élit chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Charente, la Vienne, la Charente-Maritime, et les Deux-Sèvres. Depuis sa création, deux Miss Poitou-Charentes ont été élues Miss France : Monique Chiron en 1959 et Véronique Fagot en 1977. Deux ont été remplaçantes de Miss France : Monique Boucher en 1966 et Claudine Cassereau en 1972.

C'est à La Rochelle qu'Andréa Galland a obtenu son écharpe de Miss Poitou-Charentes le 6 octobre 2019. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, Andréa Galland était en classe préparatoire au moment de son sacre, pour intégrer l'Ecole nationale des sous-officiers d'active située à Saint-Maixent-l'Ecole. Dans la vie, elle souhaitait travailler comme technicienne d'aéronautique sur des hélicoptères. Elle s'était classée dixième lors de Miss France 2020.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En 2018, Marion Sokolik avait été élue Miss Poitou-Charentes. Âgée de 23 ans, elle avait tragiquement perdue sa mère deux ans auparavant, un événement qui a "changé sa vie". Malheureusement, la jeune femme n'avait pas été classée lors de Miss France 2019.

Miss France 2021- au programme TV le 19 décembre 2020