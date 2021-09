Miss Poitou-Charentes 2021 : Lolita Ferrari élue à Poitiers, portrait

MISS POITOU-CHARENTES. C'est au sein du Futuroscope qu'a eu lieu l'élection de Miss Poitou-Charentes. La jeune Lolita Ferrari a été sélectionnée parmi les douze candidates.

[Mis à jour le 21 septembre 2021 à 15h34] Douze candidates étaient réunies pour défiler sur la scène du Futuroscope le 3 septembre 2021 lors de l'élection de Miss Poitou-Charentes. Pour succéder à Justine Dubois, c'est Lolita Ferrari qui a été choisie. Originaire de Tonnay-Charente (Charente-Maritime), Lolita Ferrari est âgée de 23 ans et a créé sa propre marque de produits cosmétiques. A noter que la jeune femme était arrivée deuxième l'année dernière lors de la même élection. Elle était donc première dauphine de Justine Dubois. Désormais, c'est à elle de briller en représentant haut les couleurs de sa région cette année lors de l'élection de Miss France 2022.

Félicitations à Lolita Ferrari élue Miss Poitou-Charentes 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/f5Y1xuHkZ3 — Miss France (@MissFrance) September 4, 2021

Miss Poitou-Charentes est un concours qui élit chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Charente, la Vienne, la Charente-Maritime, et les Deux-Sèvres. Depuis sa création, deux Miss Poitou-Charentes ont été élues Miss France : Monique Chiron en 1959 et Véronique Fagot en 1977. Deux ont été remplaçantes de Miss France : Monique Boucher en 1966 et Claudine Cassereau en 1972.

Fin 2020, c'est Justine Dubois qui représentait la région Poitou-Charentes. Originaire d'Angoulême, Justine Dubois était alors âgée de 24 ans et venait de terminer ses études en décrochant un master en achats internationaux. A noter que Justine Dubois suivait ici l'exemple de sa sœur, également couronnée Miss Poitou-Charentes, deux ans plus tôt. Lors de l'élection de Miss France 2021, Justine Dubois s'est qualifiée jusque dans le Top 15 de la compétition.

C'est à La Rochelle qu'Andréa Galland a obtenu son écharpe de Miss Poitou-Charentes le 6 octobre 2019. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, Andréa Galland était en classe préparatoire au moment de son sacre, pour intégrer l'Ecole nationale des sous-officiers d'active située à Saint-Maixent-l'Ecole. Dans la vie, elle souhaitait travailler comme technicienne d'aéronautique sur des hélicoptères. Elle s'était classée dixième lors de Miss France 2020.

En 2018, Marion Sokolik avait été élue Miss Poitou-Charentes. Âgée de 23 ans, elle avait tragiquement perdue sa mère deux ans auparavant, un événement qui a "changé sa vie". Malheureusement, la jeune femme n'avait pas été classée lors de Miss France 2019.

Miss France 2022 - au programme TV le 11 décembre 2021