Miss Poitou-Charentes 2022 : portrait de Marine Paulais

MISS POITOU-CHARENTES. Marine Paulais fait partie des candidates à l'élection Miss France 2023, en tant que représentante du Poitou-Charentes.

[Mis à jour le 11 octobre 2022 à 16h11] Miss Poitou-Charentes est désormais connue. La candidate à l'élection Miss France 2023 a été choisie lors de l'élection régionale organisée le 30 septembre 2022, au Futuroscope de Poitiers. Marine Paulais a été choisie pour participer au concours de beauté national, organisé à Châteauroux fin décembre 2022 et retransmis en direct sur TF1. Elle était en compétition face à 16 autres candidates.

Miss Poitou-Charentes 2022 est originaire de Bellevigne. Âgée de 20 ans, la jeune femme participait pour la première fois à un concours de beauté. Marine Paulais est actuellement étudiante en BTS esthétique option management, où elle suit un cursus en seconde année. Dans les prochaines semaines, elle débutera la préparation au concours de beauté en Guadeloupe, pour apprendre les règles indispensables pour toutes les candidates de Miss France.

En savoir plus

Miss Poitou-Charentes est un concours qui élit chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Charente, la Vienne, la Charente-Maritime, et les Deux-Sèvres. Depuis sa création, deux Miss Poitou-Charentes ont été élues Miss France : Monique Chiron en 1959 et Véronique Fagot en 1977. Deux ont été remplaçantes de Miss France : Monique Boucher en 1966 et Claudine Cassereau en 1972.

Liste des dernières Miss Poitou-Charentes