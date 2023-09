Miss Poitou-Charentes : Lounès Texier élue, découvrez son portrait

MISS POITOU-CHARENTES 2023. L'écharpe de Miss Poitou-Charentes a été remise à Lounès Texier, le 1er septembre 2023. Elle est désormais en lice pour l'élection Miss France.

[Mis à jour le 4 septembre 2023 à 17h07] Lounès Texier entre en compétition. La jeune reine de beauté a été élue Miss Poitou-Charentes 2023 lors d'une élection qui s'est tenue au Futuroscope de Poitiers, le 1er septembre 2023. A seulement 18 ans, elle s'est imposée face à 15 autres candidates et devant 600 spectateurs. Elle est désormais l'une des candidates au concours Miss France 2024, prévu pour le 16 décembre à Dijon.

Lounès Texier se singularise également comme la seconde (seulement !) candidate originaire des Deux-Sèvres à concourir à Miss France. Si l'on ne sait pas encore vers quelles études la jeune femme s'oriente, il y a fort à parier que ses projets professionnels soient mis en pause par son année de règne. Sur Instagram, Miss Poitou-Charentes 2023 exhibe ses talents d'artistes, notamment en tant que maquilleuse !

Miss Poitou-Charentes est un concours qui élit chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Charente, la Vienne, la Charente-Maritime, et les Deux-Sèvres. Depuis sa création, deux Miss Poitou-Charentes ont été élues Miss France : Monique Chiron en 1959 et Véronique Fagot en 1977. Deux ont été remplaçantes de Miss France : Monique Boucher en 1966 et Claudine Cassereau en 1972.

Liste des dernières Miss Poitou-Charentes