Miss Poitou-Charentes : Marine Paulais, dans le top 15, a souffert de violences familiales

MISS POITOU-CHARENTES. Marine Paulais s'est qualifiée parmi les 15 finalistes de Miss France 2023. Le Poitou-Charentes va-t-elle remporter la couronne ce 17 décembre prochain ?

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 23h24] Miss Poitou-Charentes 2022 fait partie des 15 finalistes du concours Miss France 2023. Marine Paulais, 20 ans, peut espérer poursuivre le concours jusqu'à, peut-être, remporter l'écharpe de la gagnante. Âgée de seulement 20 ans, la jeune Miss Poitou-Charentes 2022 participait cette année à son premier concours de beauté, avec succès donc !

Cette candidate originaire de Belleville étudie actuellement l'esthétique et le management en seconde année dans l'espoir d'ouvrir son propre centre de balnéothérapie. Derrière une détermination à toute épreuve, se cachent des blessures plus profondes puisque Marine Paulais a été victime de violences quand elle était plus jeune. Elle défendra cette cause capitale le 17 décembre prochain lors du concours qui élira Miss France 2023.

Personnellement mais aussi en tant que Miss Poitou-Charentes 2022, Marine Paulais est engagée dans la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales comme elle a pu l'expliquer dans un entretien publié chez TV Mag. Dans cette interview, elle affirme l'avoir vécu personnellement. "Si je décrochais le titre de Miss France, j'aimerais lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales et défendre les femmes et les enfants maltraitées. C'est quelque chose que j'ai vécu au niveau familial, je sais ce que c'est… Je trouve qu'il y a un manque énorme au niveau de l'accompagnement psychologique des femmes et des enfants. C'est une cause dont j'aimerais que l'on parle plus afin qu'il existe un meilleur suivi et accompagnement psychologique."

Comment voter pour Miss Poitou-Charentes ?

Vous voulez encourager Miss Poitou-Charentes? Rien de plus simple : il suffit de voter pour elle. Téléphonez au 3680 (0,99 € par appel + prix de l'appel en France métropolitaine, 0,89€ par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, 0,83 € par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guyane, Mayotte, Saint-Martin Saint-Bathélémy, (105 F par appel de la Calédonie et 118 F par appel de Tahiti) ou envoyez un SMS au 72500 (0, 99€ max par SMS + prix du SMS, 118 F pour un sms provenant de Tahiti et la Nouvelle Calédonie). Il faut ensuite taper le numéro 14 pour donner sa voix à Miss Poitou-Charentes.

En savoir plus

Miss Poitou-Charentes est un concours qui élit chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Charente, la Vienne, la Charente-Maritime, et les Deux-Sèvres. Depuis sa création, deux Miss Poitou-Charentes ont été élues Miss France : Monique Chiron en 1959 et Véronique Fagot en 1977. Deux ont été remplaçantes de Miss France : Monique Boucher en 1966 et Claudine Cassereau en 1972.

Liste des dernières Miss Poitou-Charentes