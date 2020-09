Carole éliminée de Koh Lanta : "Aubin a voulu sauver ses fesses" [INTERVIEW]

Doyenne de l'équipe bleue, Carole a fait les frais du conseil d'immunité lors de l'épisode 2 de Koh Lanta les 4 Terres. Elle s'exprime sur son passage trop court dans l'aventure.

Après une superbe victoire à l'épreuve de confort dans l'épisode 2 de Koh Lanta Les 4 Terres, les Bleus ont été plus faibles lors de l'épreuve d'immunité. La tribu représentant le Sud de la France a donc dû éliminer, non sans regret, un de ses membres et c'est vers Carole que se sont tournés les votes. La candidate marseillaise revient pour nous sur son élimination qui l'a peinée et sur une aventure qu'elle aimerait refaire si elle en a l'occasion.

On a vraiment senti l'équipe bleue très soudée. A quoi c'est dû selon vous ?

J'ai mis beaucoup de jovialité là-dedans. J'ai donné toute ma bonne humeur, j'ai essayé de les faire rire. Le soir limite j'allais presque les bercer (rires). Je leur racontais des histoires, quoi. Tous les soirs, il fallait que je leur raconte des histoires pour les faire rire. Je pense que c'est dû à ça, j'ai donné le maximum de moi-même pour qu'on soit une équipe où il n'y a pas de conflit.

On vous a assez vite considérée comme une maman sur le camp. C'est un statut qui vous a déplu ?

Je ne voulais pas être la maman, je voulais juste être une aventurière et donner le maximum par rapport à mon âge et mon expérience, donner de bons conseils et le côté positif mais pas le côté maman. Pas du tout.

La défaite à l'épreuve de l'immunité a mis un coup à l'équipe.

Bien sûr, et moi en particulier parce que j'avais ressenti à la fin de l'épreuve un changement dans les regards de mes coéquipiers. J'ai vu qu'ils baissaient la tête. Je me suis dit "ah, ça sent pas bon." Là je comprends que c'est moi qui vais être éliminée au conseil. Malgré le fait que j'ai donné mon maximum dans ce parcours du combattant. J'ai tout donné, vraiment. J'ai senti qu'Aubin me tirait un peu. J'ai cru que j'étais une Twingo et lui une caravane ! Non, je rigole ! (rires) C'était la petite rigolade.

Juste après l'épreuve, Mathieu et Aubin annoncent leur décision de vous éliminer. Ça vous a prise de court ?

Oui parce que j'ai toujours eu confiance en Mathieu. Côté stratégie, je l'ai toujours suivi. Je lui ai toujours fait confiance parce qu'il est mûr et posé. Pour moi c'était le leader du groupe. Quand j'ai entendu Aubin dire qu'il voulait m'éliminer, j'ai dit "Non, pas toi ! Tu m'as tirée un peu. Pas toi !" Mais lui c'était plutôt pour sauver ses fesses, j'ai très bien compris. J'aurais préféré qu'il ne dise rien parce que parfois il n'était pas très bon non plus. C'est pour ça que j'ai rebondi.

Avez-vous des regrets d'être partie si tôt dans l'aventure ?

C'est à dire que mon aventure n'a pas été terminée. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. On le sait avant de commencer le jeu. Denis le dit bien : "il n'en restera qu'un".

Dans l'épisode 1, on a entendu Marie France dire que les candidats les plus âgés sont toujours les premiers éliminés. Vous pensez que ça a joué contre vous ?

Oui. Quand on est dans un groupe où il n'y a que de la jeunesse, oui. Quand c'est mélangé et qu'il y a un peu des deux, ça fait un équilibre. Mais dans mon équipe j'avais plus de jeunes, à la différence des Oranges. Chez eux, c'était plus équilibré, il y avait deux personnes qui avaient mon âge.

Avez-vous été blessée que toute l'équipe vote contre vous lors du conseil ?

J'ai été peinée parce que ça n'a pas été équitable. J'aurais pensé qu'ils voteraient un peu pour Aubin et un peu pour moi mais pas tous contre moi quand même. On dit dans le Sud qu'on est franc et direct. C'est pour ça qu'à un moment je leur demande et ils baissent tous la tête puis je leur dis "elle est où la famille là ? Moi je la retrouve pas, parce que vous n'êtes pas francs avec moi !"

Que retiendrez-vous de votre aventure dans Koh Lanta ?

C'est une aventure merveilleuse, magnifique. Si je dois la refaire, je la referais.

Qu'est-ce qui a été le plus dur selon vous dans Koh Lanta ?

Le plus dur, ça a été la pluie et le froid.