Miss Alsace 2021 : portrait de Cécile Wolfrom

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h00] Cécile Wolfrom porte les couleurs de Miss Alsace pour l'élection Miss France, qui se tient le 11 décembre 2021. La jeune femme de 23 ans défile en direct du Zénith de Caen dans l'espoir de rapporter à sa région son septième titre de reine de beauté au niveau national. Cécile Wolfrom a été élue représentante de l'Alsace en 2021 le 10 octobre dernier, face à 19 autres candidates. Âgée de 23 ans et originaire de Strasbourg, elle a pris la place d'Aurélie Roux, troisième dauphine d'Amandine Petit.

Miss Alsace 2021 est originaire de Strasbourg, où elle étudie. Cécile Wolfrom est en effet en sixième année d'études de pharmacie. En parallèle, elle entreprend de rejoindre l'école de commerce l'Essec, ceci afin d'avoir un double diplôme. "J'aimerai créer ma propre entreprise, mon industrie de cosmétique écoresponsables et biologiques avec une production 100% française", a-t-elle confié en interview à TV Mag. Sportive, elle apprécie notamment le tennis. Côté loisirs, elle aime la pâtisserie mais aussi jouer du piano.

Incroyable mais vrai, c'est une autre candidate d'une émission de télévision qui a poussé Cécile Wolfrom a tenté sa chance pour Miss Alsace. "J'ai été grandement poussée par ma meilleure amie Siham que j'ai inscrite au concours "Le Meilleur pâtissier" sur M6" lors de la saison 2020, détaille-t-elle dans les colonnes de TV Mag. "C'était un très long casting et elle m'avait dit "si je suis sélectionnée, je t'inscris à Miss Alsace". Elle a été prise et a même été jusqu'en quarts de finale de l'émission." Lors du concours Miss France 2022, Cécile Wolfrom souhaite "défendre les couleur de l'Alsace" mais aussi mettre en lumière la cause des cancers pédiatriques.

Miss Alsace est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Depuis la création de son comité, l'Alsace a remporté six fois Miss France, se hissant comme la quatrième région à avoir remporté le plus de fois le concours. Le succès de la région a débuté en 1940 avec l'élection de Joséphine Ladwig. Ensuite, Suzanne Angly a été couronnée Miss France 1969, puis Suzanne Iskandar en 1985, Nathalie Marquay en 1987 et encore Laetitia Bléger en 2004. La dernière Miss Alsace à avoir remporté l'élection nationale est Delphine Wespiser en 2012.

