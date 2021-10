Miss Alsace 2021 : qui est Cécile Wolfrom ? Portrait

MISS ALSACE. Elle aura la lourde tâche de faire aussi bien voire mieux qu'Aurélie Roux, Cécie Wolfrom a été élue Miss Alsace 2021. Découvrez qui elle est.

[Mis à jour le 11 octobre 2021 à 15h32] C'est le 10 octobre que les Alsaciens ont délibéré lors de l'élection de Miss Alsace 2021 qui les représentera au concours national Miss France en décembre prochain. Parmi les 19 candidates réunies au centre sportif intercommunal de Sélestat, c'est la jeune Cécile Wolfrom, originaire de Strasbourg, qui a été élue. Elle empoche la couronne et l'écharpe de Miss Alsace et tentera de remplacer Amandine Petit lors du concours Miss France 2022 le 11 décembre à Caen.

Félicitations à Cécile Wolfrom élue Miss Alsace 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/7VoCQYJ0Ph — Miss France (@MissFrance) October 10, 2021

Âgée de 23 ans, Cécile Wolfrom succède à Aurélie Roux, troisième dauphine d'Amandine Petit, en tant que Miss Alsace. Etudiante en pharmacie à Strasbourg, elle est actuellement en cinquième année. Sportive, elle apprécie notamment le tennis. Côté loisirs, elle aime la pâtisserie mais aussi jouer du piano. Lors du concours Miss France 2022, Cécile Wolfrom souhaite " défendre les couleur de l'Alsace " et peut-être, qui sait, remporter le titre.

En savoir plus

Miss Alsace est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Depuis la création de son comité, l'Alsace a remporté six fois Miss France, se hissant comme la quatrième région à avoir remporté le plus de fois le concours. Le succès de la région a débuté en 1940 avec l'élection de Joséphine Ladwig. Ensuite, Suzanne Angly a été couronnée Miss France 1969, puis Suzanne Iskandar en 1985, Nathalie Marquay en 1987 et encore Laetitia Bléger en 2004. La dernier Miss Alsace à avoir remporté l'élection nationale est Delphine Wespiser en 2012. Cela fait donc huit ans que l'Alsace n'a pas été couronnée.

Miss Alsace s'est classée à la quatrième place de l'élection Miss France ce samedi 19 décembre 2020. Elle est donc la troisième dauphine de Miss France 2021. Aurélie Roux, 24 ans est née à Mulhouse mais vit actuellement avec ses parents à Spechbach-le-Bas. Comme d'autres candidates à l'élection de beauté, Miss Alsace n'est plus étudiante : elle a en effet obtenu une licence de chimie à Strasbourg et travaille depuis déjà quatre ans à Colmar, dans un laboratoire où elle étudie les compléments alimentaires. "J'aime ce que je fais mais j'envisage de me reconvertir" a-t-elle annoncé à l'occasion d'une interview pour France 3.

Aurélie Roux aimerait en effet devenir danseuse professionnelle. Dans une interview accordée au journal Dernières Nouvelles d'Alsace, elle a expliqué faire de la danse depuis l'âge de 5 ans. En débutant par de la danse classique et contemporaine, elle s'est ensuite dirigée vers des danses plus urbaines comme le hip hop et le street jazz. Grâce à l'exercice de son art, la jeune femme se sent à l'aise lors des répétitions et connait l'adrénaline de la scène. Avant Miss France, elle disait cependant ne pas vouloir se noyer dans ce stress mais "faire en sorte qu'il soit une énergie positive pour ainsi pétiller sur scène".

Aurélie Roux a d'ailleurs conscience que son élection marque une première pour le comité Miss Alsace. Comme elle l'expliquait sur France 3, "Il me semble que je suis la première métisse à remporter l'élection de Miss Alsace et je suis fière de représenter la diversité de notre région, la plus belle de France d'ailleurs !" Sur son compte Instagram, Aurélie Roux a réagi peu après son couronnement. "J'ai encore du mal à réaliser mais je suis sur mon petit nuage." Avec l'écharpe de Miss Alsace, Aurélie Roux compte bien aller loin dans le concours Miss France 2021.

Laura Theodori était la représente de l'Alsace au concours Miss France 2020. Pourtant, la jeune femme de 23 ans n'était pas Alsacienne d'origine : venue de Franche-Comté, elle habitait depuis à Strasbourg pour ses études. Au moment de son sacre, elle travaillait pour devenir conseillère principale d'éducation (CPE) en collège. En décembre 2019, Miss Alsace s'était classé à la huitième place du concours Miss France. Elle avait également décroché le prix du défilé.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Lors du concours Miss Alsace 2018, c'est Léa Reboul qui a décroché le titre. Etudiante en droit et âgée de 22 ans, elle avait déclaré que l'aventure Miss France est un défi personnel et un moyen pour elle de servir le plus grand nombre. Malgré sa volonté, elle ne s'est pas classée lors de l'élection 2019.