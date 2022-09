Miss Alsace 2022 : portrait de Camille Sedira

MISS ALSACE. Camille Sedira a été élue pour représenter l'Alsace à l'occasion de l'élection Miss France 2023. Etudes, loisirs, découvrez cette candidate au concours de beauté.

[Mis à jour le 20 septembre 2022 à 14h03] La prochaine Miss France vient-elle d'Alsace ? L'ancienne région du Grand Est a, en tout cas, trouvé sa candidate pour l'élection 2023, qui se déroulera fin décembre à Châteauroux. Camille Sedira a été choisie comme Miss Alsace, lors de l'élection régionale qui s'est tenue à Colmar, le 10 septembre dernier. La nouvelle représentante de l'Alsace au concours Miss France est âgée de 20 ans.

Originaire de Bischoffsheim, dans le Bas-Rhin, Camille Sedira est actuellement étudiante en école de commerce. Auprès de France 3, la jeune femme liste ses traits de caractères (la curiosité, le naturel, l'honnêteté) mais aussi ses loisirs principaux : le sport (le handball, l'athlétisme, le basket), la cuisine, les randonnées, la culture ou encore la musique. "J'aime tout et je suis ouverte à plein de choses", ponctue-t-elle dans ce questionnaire de Proust. On découvrira en décembre prochain si sa curiosité naturelle et son caractère lui permettront d'être élue Miss France.

Miss Alsace est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Depuis la création de son comité, l'Alsace a remporté six fois Miss France, se hissant comme la quatrième région à avoir remporté le plus de fois le concours. Le succès de la région a débuté en 1940 avec l'élection de Joséphine Ladwig. Ensuite, Suzanne Angly a été couronnée Miss France 1969, puis Suzanne Iskandar en 1985, Nathalie Marquay en 1987 et encore Laetitia Bléger en 2004. La dernière Miss Alsace à avoir remporté l'élection nationale est Delphine Wespiser en 2012.

