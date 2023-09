Miss Alsace : qui est Adeline Vetter, la nouvelle candidate à Miss France 2024 ?

MISS ALSACE 2023. Âgée de 27 ans, Adeline Vetter entre dans la course à l'élection Miss France 2024. Découvrez le portrait de la candidate.

[Mis à jour le 18 septembre 2023 à 13h12] L'Alsace va-t-elle prochainement décrocher son septième sacre à l'élection Miss France ? C'est en tout cas l'ambition affichée d'Adeline Vetter, nouvelle miss régionale et candidate à l'élection nationale. Cette Rossfeldoise de 27 ans a été élue dimanche 10 septembre, lors d'une élection qui s'est tenue au Royal Palace de Kirrwiller, dans le Bas-Rhin.

Adeline Vetter venait tout juste de décrocher son diplôme d'études en pharmacie à Strasbourg avant d'être élue Miss Alsace 2023. En parallèle, elle a créé en janvier 2023 l'association Emearthgency, qui "organise et accompagne à la mise en œuvre d'action humanitaire, en développant notamment des axes d'éducation et de santé pour tous." C'est d'ailleurs dans le cadre d'une mission humanitaire en Tanzanie, qu'elle a rencontré Cécile Wolfrom, deuxième dauphine de Miss France 2022, qui l'a convaincue de se lancer dans l'aventure Miss Alsace.

A l'heure actuelle, parmi les candidates en lice pour le concours Miss France, Adeline Vetter est la doyenne de cette édition mais également la doyenne toute éditions confondues, puisque la limite d'âge de 25 ans a été supprimée en 2022. Une aubaine pour la reine de beauté, qui compte désormais "ramener la couronne" en se "préparant comme une athlète", comme elle l'explique au micro de France 3. On découvrira le 16 décembre si son objectif est atteint.

Miss Alsace est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Depuis la création de son comité, l'Alsace a remporté six fois Miss France, se hissant comme la quatrième région à avoir remporté le plus de fois le concours. Le succès de la région a débuté en 1940 avec l'élection de Joséphine Ladwig. Ensuite, Suzanne Angly a été couronnée Miss France 1969, puis Suzanne Iskandar en 1985, Nathalie Marquay en 1987 et encore Laetitia Bléger en 2004. La dernière Miss Alsace à avoir remporté l'élection nationale est Delphine Wespiser en 2012.

