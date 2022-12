Miss Alsace : qui est Camille Sedira, candidate de Miss France 2023 ?

MISS ALSACE 2022. Camille Sedira est l'une des 30 candidates de l'élection Miss France 2023. Découvrez le portrait de celle qui porte l'écharpe de Miss Alsace.

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 20h03] L'écharpe de Miss Alsace est portée par Camille Sedira. La jeune femme de 21 ans fait partie des 30 candidates à défiler ce samedi 17 décembre 2022 à Châteauroux, dans l'espoir d'être élue Miss France 2023. Originaire de Bischoffsheim, dans le Bas-Rhin, elle suit actuellement des études de commerce en niveau master, dans l'univers du luxe plus particulièrement. Son objectif professionnel : organiser les événements des maisons de luxe dans le domaine de la mode.

Ayant envie de découvrir un nouvel univers, en particulier celui des Miss, Camille Sedira s'est inscrite sur un coup de tête au concours de Miss France 2023. Pas étonnant que cette étudiante en école de commerce affirme qu'elle a pour devise "qui ne tente rien n'a rien". L'Alsacienne prend cette aventure comme un nouveau défi, l'occasion d'en apprendre plus sur elle-même et de s'entraîner à s'exprimer tout en mettant en avant son naturel et sa simplicité. "Même si je suis Miss Alsace, je reste tout d'abord Camille", déclare-t-elle devant les caméras de Stras-TV.

Bien qu'elle coche tous les critères physiques de la sélection du concours, Camille Sedira est persuadée qu'il y a d'autres façons d'exprimer sa beauté. Auprès de France 3, la jeune femme affirme que "l'idée qu'une Miss représente uniquement la beauté, c'est révolu". En effet, la Miss, qui n'utilise pas de filtres sur ses photos et qui a pour vertu préférée le naturel, est persuadée qu'il est aussi possible d'exprimer sa beauté par les mots, en s'engageant pour des causes ou en étant spontanée et bienveillante.

Miss Alsace est un concours de beauté qui élit chaque année une représentante à l'élection Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Depuis la création de son comité, l'Alsace a remporté six fois Miss France, se hissant comme la quatrième région à avoir remporté le plus de fois le concours. Le succès de la région a débuté en 1940 avec l'élection de Joséphine Ladwig. Ensuite, Suzanne Angly a été couronnée Miss France 1969, puis Suzanne Iskandar en 1985, Nathalie Marquay en 1987 et encore Laetitia Bléger en 2004. La dernière Miss Alsace à avoir remporté l'élection nationale est Delphine Wespiser en 2012.

