Miss Champagne-Ardenne 2021 : études, loisirs... Portrait de Léna Massinger

MISS CHAMPAGNE-ARDENNE. La Champagne-Ardenne est représentée par Léna Massinger lors de la dernière élection Miss France, le 11 décembre 2021. Découvrez Miss Champagne-Ardenne 2021.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h21] Léna Massinger a été choisie pour porter l'écharpe de Miss Champagne-Ardenne à Miss France 2022. Le concours de beauté se déroule le 11 décembre 2021, au Zénith de Caen. Originaire de Reims, la jeune femme de 20 ans compte bien apporter la première victoire au concours de beauté national à sa région, qui n'a jamais été couronnée.

Lorsqu'elle ne parade pas sur le podium de l'élection Miss France, Léna Massinger est étudiante. Après avoir obtenu un baccalauréat économique et social, Miss Champagne-Ardenne 2021 a tenté d'obtenir une licence de psychologie avant de suivre un BTS commerce international. Son objectif est, à terme, d'ouvrir son entreprise, même si elle préfererait devenir actrice.

Miss Champagne-Ardenne a fait savoir qu'elle compte bien défendre la cause du droit des femmes si jamais elle est élue Miss France, comme elle a pu le confier au micro de France 3. Côté passions, elle révèle avoir des attraits pour la photo et la mode. Après avoir grandi entre Reims et Châlons-en-Champagne, Léna Massinger représentera fièrement les couleurs de sa région d'ici la fin de l'année. Et peut-être que la Champagne-Ardenne trouvera en elle sa première Miss France.

Miss Champagne-Ardenne est un concours de beauté qui élit chaque année une des candidates à Miss France 2020. Chaque année, des jeunes femmes de la Marne, des Ardennes, de l'Aube et de la Haute-Marne se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de leur région. Malgré les nombreuses participations (à l'exception des années 1988 et 1991), aucune Miss Champagne-Ardenne n'a décroché la couronne Miss France.

La liste des dernières Miss Champagne-Ardenne