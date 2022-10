Miss Champagne-Ardenne 2022 : portrait de Solène Scholer

MISS CHAMPAGNE-ARDENNE. La région Champagne-Ardenne a livré son verdict, c'est Solène Scholer qui la représentera au concours Miss France 2023. Découvrez qui est miss Champagne-Ardenne 2022.

[Mis à jour le 19 octobre 2022 à 15h11] C'est au sein de la salle Marcel Schmitt qu'a eu lieu l'élection de Miss Champagne-Ardenne à Sedan le vendredi 14 octobre 2022. Le jury et le public réunis lors de cette soirée de gala a dû choisir parmi les cinq candidates opposées sur scène. Au bout du compte, c'est la jeune Solène Scholer qui a été choisie pour représenter les espoirs de la région à l'élection nationale de Miss France 2023. Sa couronne de Miss Champagne-Ardenne 2022 obtenue, Solène Scholer va donc partir en direction de Châteauroux mi-décembre pour l'élection nationale !

Âgée de 20 ans, Solène Scholer est étudiante en médecine à l'université de Reims. Originaire de Châlons-en-Champagne, notre nouvelle Miss Champagne-Ardenne 2022 n'en croit toujours pas ses yeux et, comme elle a pu l'expliquer auprès de L'Union, elle s'est parfois sentie "perdue" dans certaines chorégraphies mais n'a jamais baissé les bras. "Je me suis dit que rien n'était joué et que j'avais ma chance". La preuve, elle a été élue ! Désormais, direction le concours national et peut-être un titre pour la région, qui sait ?

Miss Champagne-Ardenne est un concours de beauté qui élit chaque année une des candidates à Miss France 2020. Chaque année, des jeunes femmes de la Marne, des Ardennes, de l'Aube et de la Haute-Marne se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de leur région. Malgré les nombreuses participations (à l'exception des années 1988 et 1991), aucune Miss Champagne-Ardenne n'a décroché la couronne Miss France.

