Miss Champagne-Ardenne : études, loisirs.... Portrait de Solène Scholer

MISS CHAMPAGNE-ARDENNE 2022. La Champagne-Ardenne est représentée par Solène Scholer pour l'élection Miss France 2023 ce samedi 17 décembre. Qui est-elle ?

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 20h32] Solène Scholer participe à l'élection Miss France ce samedi 17 décembre 2022. La jeune femme de 20 ans défile avec l'écharpe de Miss Champagne-Ardenne, qu'elle a obtenu il y a quelques mois. Elle est également arrivée en seconde position du test de culture générale des Miss cette année, derrière Miss Normandie, ce qui lui confère un avantage non négligeable pour la suite du concours.

Originaire de Châlons, Solène Scholer est étudiante en troisième année de médecine à la faculté de Reims. Grande passionnée de chevaux, elle pratique l'équitation en compétition depuis l'âge de 5 ans. Brillante étudiante, Miss Champagne-Ardenne rêve d'être médecin généraliste et se décrit comme solaire, sociable et appréciant aller à la rencontre de nouvelles personnes. Elle e a d'ailleurs comme projet d'aider les personnes atteintes de maladies chroniques à travers diverses associations caritatives qui lui sont chères.

La jeune femme, qui avait déjà l'intention de participer à l'élection Miss France dès son adolescence, rêvait de représenter sa région et ses habitants et de les emmener le plus loin possible dans l'aventure. En participant à l'élection Miss France 2023, Solène Scholer est convaincue qu'elle est à sa place : "C'est un challenge qui me correspond, aller au contact des gens et mettre en valeur notre région. J'ai attendu le bon moment, tant au niveau de mes études que de ma maturité. Cette année était la bonne et je me suis lancée avec l'envie de réussir. J'ai cru en moi, je me suis investie pleinement dans le concours", a-t-elle confié à TV Magazine. Précisons que la Champagne-Ardenne n'a jamais remporté la couronne de Miss France, ce qui motive d'autant plus Solène Scholer à tenter de la décrocher cette année et rendre fiers ceux qui la soutiennent.

Miss Champagne-Ardenne est un concours de beauté qui élit chaque année une des candidates à Miss France 2020. Chaque année, des jeunes femmes de la Marne, des Ardennes, de l'Aube et de la Haute-Marne se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de leur région. Malgré les nombreuses participations (à l'exception des années 1988 et 1991), aucune Miss Champagne-Ardenne n'a décroché la couronne Miss France.

